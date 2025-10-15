Ti znaki horoskopa za svoj neuspeh vedno krivijo druge

Prevzeti odgovornost za neuspeh ni lahko, a za nekatera nebesna znamenja velja, da se skušajo temu izogniti za vsako ceno. Ko položaj postane zapleten, vedno najdejo krivca kje drugje, pa naj gre za njihovega kolega, slabo vreme ali usodo. Njihova logika je jasna: če jim nekaj ni uspelo, je zagotovo kriv nekdo drug.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svojih bliskovitih mislih, a tudi po sposobnosti, da enako bliskovito najdejo izgovor. Ko naredijo napako, bodo vedno našli nekoga ali nekaj, kar naj bi jih oviralo. Pri tem jim je v pomoč njihov šarm, zaradi katerega njihova pojasnila vedno zvenijo zelo prepričljivo in le redkokdo posumi, da je težava pravzaprav v njih.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in ne prenesejo omejitev, zato v primerih, ko doživijo neuspeh, krivdo radi prevalijo na okoliščine. Namesto da bi priznali lastno napako, bodo raje rekli, da jih je "oviral sistem" ali da je bilo "nemogoče vreme". Njihov optimizem jih vedno vodi naprej, a jim obenem otežuje spoprijemanje z lastnimi spodrsljaji.

Oven

Ovni živijo hitro in impulzivno, ko pa jim gre kaj narobe, le redko prevzamejo krivdo za to. Raje bodo trdili, da jih je nekdo oviral ali da niso dobili dovolj podpore okolja. Ker so po naravi izjemno borbeni, le stežka sprejmejo poraz in jim je lažje najti zunanjega sovražnika kot pa priznati lastne pomanjkljivosti in napako.