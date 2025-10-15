Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Siol.net

Sreda,
15. 10. 2025,
22.26

Osveženo pred

6 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop

Sreda, 15. 10. 2025, 22.26

6 minut

Ti znaki horoskopa za svoj neuspeh vedno krivijo druge

Avtor:
Siol.net

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
dekle, ženska | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Prevzeti odgovornost za neuspeh ni lahko, a za nekatera nebesna znamenja velja, da se skušajo temu izogniti za vsako ceno. Ko položaj postane zapleten, vedno najdejo krivca kje drugje, pa naj gre za njihovega kolega, slabo vreme ali usodo. Njihova logika je jasna: če jim nekaj ni uspelo, je zagotovo kriv nekdo drug.

Dvojčka

Dvojčki so znani po svojih bliskovitih mislih, a tudi po sposobnosti, da enako bliskovito najdejo izgovor. Ko naredijo napako, bodo vedno našli nekoga ali nekaj, kar naj bi jih oviralo. Pri tem jim je v pomoč njihov šarm, zaradi katerega njihova pojasnila vedno zvenijo zelo prepričljivo in le redkokdo posumi, da je težava pravzaprav v njih.

Strelec

Strelci obožujejo svobodo in ne prenesejo omejitev, zato v primerih, ko doživijo neuspeh, krivdo radi prevalijo na okoliščine. Namesto da bi priznali lastno napako, bodo raje rekli, da jih je "oviral sistem" ali da je bilo "nemogoče vreme". Njihov optimizem jih vedno vodi naprej, a jim obenem otežuje spoprijemanje z lastnimi spodrsljaji.

Oven

Ovni živijo hitro in impulzivno, ko pa jim gre kaj narobe, le redko prevzamejo krivdo za to. Raje bodo trdili, da jih je nekdo oviral ali da niso dobili dovolj podpore okolja. Ker so po naravi izjemno borbeni, le stežka sprejmejo poraz in jim je lažje najti zunanjega sovražnika kot pa priznati lastne pomanjkljivosti in napako.

Preverite svoj današnji horoskop.

ženska, dekle
Trendi Ti znaki horoskopa v trenutku prepoznajo laž
prepir
Trendi Z njimi v zakonu ni lahko: ti znaki horoskopa so najslabši možje
dekle, pogled
Trendi Teh nebesnih znamenj nočete za sovražnike
nebesna znamenja astrološke zanimivosti astrološke zanimivosti astrologija horoskop oven horoskop strelec horoskop dvojčka horoskop horoskop
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Zaščita pred spletnimi nevarnostmi

Poskrbite za celovito zaščito domačega omrežja in svojih mobilnih naprav – izberite storitev Varen splet.