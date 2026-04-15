Hrvaški glasbenik Stjepan Hauser in nekdanji član dua 2Cellos se je na družbenih omrežjih javil svojim oboževalcem in jim sporočil, da mora zaradi zdravstvenih težav odpovedati vse svoje koncerte, načrtovane za leto 2026. Navedel je, da zdravstveni zapleti namreč zahtevajo takojšnjo pozornost in počitek.

"Dragi moji oboževalci, srce mi para, ko vam moram sporočiti, da moram zaradi zdravstvenih težav, ki zahtevajo takojšnjo pozornost in počitek, odpovedati vse svoje koncerte, načrtovane za leto 2026. Vedite, da je to začasno stanje in da sem popolnoma predan okrevanju. Tega nisem nikoli želel napisati," je svojo objavo začel glasbenik Stjepan Hauser.

Svoje zdravje je moral postaviti na prvo mesto

Dodal je, da se je zelo veselil, da bi na odru s svojimi oboževalci delil čarobne trenutke in užival ob glasbi. "Toliko ljubezni, dela in priprav je že šlo v te predstave, zaradi česar je ta odločitev še težja. Po zdravniških nasvetih moram zdaj postaviti svoje zdravje na prvo mesto, da si popolnoma opomorem in se čim prej vrnem h glasbi – in k vam," je med drugim zapisal priznani hrvaški violončelist Hauser, ki je bil do leta 2022 član dua 2Cellos. Priljubljeni violončelistični duet je sestavljal s Slovencem Luko Šulićem, glasbenika pa sta se razšla po 11 letih delovanja in se podala na samostojni poti.

"Vsem, ki ste načrtovali priti in čakali na te koncerte, se globoko opravičujem. To je zame prav tako boleče in veliko razočaranje kot za vas. Hvala iz srca za razumevanje, potrpežljivost in neprestano podporo. Pomeni mi več, kot lahko izrazim," je še zapisal Hauser in dodal, da se že kmalu veseli ponovnega srečanja s svojimi oboževalci.