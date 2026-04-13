Tom Dumont je prvič javno spregovoril o svoji diagnozi Parkinsonove bolezni: "Vsak dan je težko."

Kitarist legendarne skupine No Doubt Tom Dumont je pretekli konec tedna na družbenih omrežjih razkril, da ima Parkinsonovo bolezen. O tem je spregovoril na mednarodni dan te bolezni, ki ga zaznamujemo 11. aprila.

58-letni Dumont je povedal, da so mu zdravniki že pred časom odkrili Parkinsonovo bolezen v zgodnji fazi: "Bilo je težko. Vsak dan je težko."

Kot je poudaril, pa je njegovo stanje za zdaj relativno dobro. "Dobra novica je, da lahko še vedno igram," je poudaril, "še vedno lahko igram kitaro."

Zdaj se s preostalimi člani skupine, basistom Tonyjem Kanalom, bobnarjem Adrianom Youngom in pevko Gwen Stefani pripravlja na serijo koncertov v Las Vegasu, kjer bodo imeli 18 nastopov med 6. majem in 13. junijem.

"Zabavno je pregledovati stare posnetke, fotografije in se ponovno učiti starih pesmi," je Dumont dejal o vrnitvi na oder, "ob tem sem pomislil, kako hvaležen sem, da sem lahko vsa ta leta preživel kot glasbenik."

