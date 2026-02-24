Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Sa. B.

Torek,
24. 2. 2026,
18.56

Osveženo pred

11 minut

Stjepan Hauser navdušil s posebnim talentom #video

Posnetek, ki ga je na družbenih omrežjih objavil Stjepan Hauser, nekdanji član dua 2Cellos, je hitro postal viralen in navdušil številne. Priznani hrvaški violončelist je znova dokazal, da zanj preprosto ni meja, in pokazal, kako je mogoče glasbo združiti z vodno aktivnostjo. Violončelo je namreč igral kar med kolesarjenjem na vodi.

"Sem zaposlen moški. Hkrati moram igrati violončelo in telovaditi," je šaljivo zapisal pod posnetek, s katerim je navdušil številne svoje sledilce. Medtem ko večina glasbenikov ostane na odru ali v studiu, se je 39-letnik tokrat odločil za posebno vodno aktivnost. Podal se je na vodno kolo, v roke prijel violončelo in zaigral živahno brazilsko skladbo Tico Tico.

S posnetkom je sprožil val odzivov, veliko pozornosti pa je pritegnila tudi svetlolaska, ki se pojavi na koncu posnetka. Hauserjevi sledilci se namreč sprašujejo, ali je to njegova nova partnerka.

Stjepan Hauser je bil do leta 2022 član dua 2Cellos, ki ga je sestavljal s Slovencem Luko Šulićem. Glasbenika sta se razšla po 11 letih delovanja in se podala na samostojno pot.

