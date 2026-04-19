Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Avtor:
Na. R.

Nedelja,
19. 4. 2026,
20.22

Osveženo pred

49 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

poziv javnosti policija očividec kolo nesreča nesreča

Huda nesreča, življenje kolesarke je ogroženo. Policija prosi za pomoč.

Policijski trak | Če kdo kaj ve, policija prosi za informacije. | Foto Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana obravnavajo hudo prometno nesrečo, ki se je zgodila ob 13.10 v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah. Življenje kolesarke je ogroženo.

V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW serije 5 Touring. Kolesarka je utrpela hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožena, so sporočili iz Policijske postaje Ljubljana. 

Na kraju dogodka se je ustavilo več mimoidočih, ki so nudili pomoč udeleženima.

Policija zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče poziva vse morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali se obrnejo na Postajo prometne policije Ljubljana (Grič 56) na telefonsko številko 01 58 38 820.
policija, Hrvaška, hrvaška policija
Novice Slovenska družina udeležena v prometni nesreči, otrok huje poškodovan
slovenska policija
Novice Pijan zapeljal s ceste in se huje poškodoval, otrok sopotnik utrpel lažje poškodbe
slovenska policija, policija, policijsko vozilo
Novice Huda prometna nesreča: voznik se bori za življenje
Motorist, nesreča
Novice Nova žrtev: tragična nesreča 42-letnega motorista
 
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.