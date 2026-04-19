Huda nesreča, življenje kolesarke je ogroženo. Policija prosi za pomoč.

Policisti Postaje prometne policije Ljubljana obravnavajo hudo prometno nesrečo, ki se je zgodila ob 13.10 v križišču Virske ceste in Tkalske ulice na Viru pri Domžalah. Življenje kolesarke je ogroženo.

V nesreči sta bila udeležena kolesarka in voznik osebnega avtomobila znamke BMW serije 5 Touring. Kolesarka je utrpela hude telesne poškodbe in je življenjsko ogrožena, so sporočili iz Policijske postaje Ljubljana.

Na kraju dogodka se je ustavilo več mimoidočih, ki so nudili pomoč udeleženima.

Policija zaradi razjasnitve vseh okoliščin nesreče poziva vse morebitne očividce, da pokličejo na številko 113 ali se obrnejo na Postajo prometne policije Ljubljana (Grič 56) na telefonsko številko 01 58 38 820.