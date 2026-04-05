Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
Aljaž P. Kunej

Nedelja,
5. 4. 2026,
18.48

Osveženo pred

6 ur, 49 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
Nedelja, 5. 4. 2026, 18.48

6 ur, 49 minut

Hitrih 5

2nite: Želim si več odprtosti, več spodbujanja in manj negative

Avtor:
Aljaž P. Kunej

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,14
2nite, glasba, glasbenik | Mladi glasbenik 2nite je z nedavnim koncertom ob bendu začutil, kako dobra energija se med njimi pretaka na odru. | Foto Jure Klešnik

Mladi glasbenik 2nite je z nedavnim koncertom ob bendu začutil, kako dobra energija se med njimi pretaka na odru.

Foto: Jure Klešnik

Mladi avtor z nenavadnim imenom 2nite, ki rad preseneča s svojimi iskrenimi in ranljivimi pop zapisi, je letos iz studia stopil na odre in se svojemu občinstvu predstavil s koncertom v ljubljanski Zorici. Nedavno je mladi ustvarjalec predstavil tudi nov singel, poslušalce pa namerava kmalu presenetiti tudi s svojim albumskim prvencem. Še več o njem in njegovi glasbeni zgodbi izveste v tokratni rubriki Hitrih 5.

S svojim koncertnim bendom ste se nedavno premierno predstavili občinstvu. Kako so potekale priprave in kaj lahko poveste o samem koncertu?

Rad bi poudaril, da je moj spremljevalni bend res super. Skupaj vadimo šele tri mesece in smo seveda še zelo na začetku svoje glasbene poti. Premierni koncert z bendom sem v Zorici organiziral sam in se zelo veliko naučil o organizaciji in o živem igranju z njim. In gotovo svojo glasbeno pot nadaljujem z bendom, ker se na koncertih pretaka res čisto druga energija kot prej, ko sem ustvarjal (in občasno koncertiral) sam. Sem pa seveda na koncertu ugotovil, kje smo dobri in kaj moram še izboljšati v prihodnje. Tako da se že veselim novih!

2nite, glasba, glasbenik | Foto: Jure Klešnik Foto: Jure Klešnik

Prisluhnite skladbi Vem da:

Nedavno ste predstavili tudi singel Vem da, s katerim ste že napovedali svoj albumski prvenec. O čem govori vaša najnovejša skladba in katerih tematik se boste dotaknili v albumu?

Singel Vem da govori o koncu ljubezni. O trenutku, ko veš, da se bo odnos končal; z refrenom Vem da odšla boš brez poljuba mojega sem na lepši način želel opisati konec ljubezni, konec zveze. Nadaljujem v svojem stilu: čustveno. Moje pesmi večinoma govorijo o odnosih, čustvih – mene do sebe, do drugih in do sveta. Tudi prihajajoči album se bo držal tega.

"Zagotovo svojo glasbeno pot nadaljujem z bendom, ker se na koncertih pretaka res čisto druga energija." | Foto: Jure Klešnik "Zagotovo svojo glasbeno pot nadaljujem z bendom, ker se na koncertih pretaka res čisto druga energija." Foto: Jure Klešnik

Kaj kot samostojni izvajalec morda pogrešate v slovenskem glasbenem prostoru?

Želim si več odprtosti, več spodbujanja, manj negative, zavidanja … Te stvari pogrešam tudi v vsakdanjem življenju, ne samo v glasbenem prostoru. Seveda pa si želim, ne vem, kako naj to ubesedim, da ne bo čudno izpadlo, boljšo dostopnost morda? V finančnem smislu. Ukvarjanje z glasbo je drago, težko mi je samemu financirati vse. In ena od mojih želja je tudi imeti glasbeni studio, ki bi mladim ustvarjalcem, tako kot sem danes sam, nudil bistveno cenejše storitve, izobraževanja. Seveda pa moram še priti do tja!

2nite, glasba, glasbenik | Foto: Jure Klešnik Foto: Jure Klešnik

S katerimi tremi besedami bi opisali sebe in svoje glasbeno ustvarjanje?

Naprej – v smislu da ne gledam nazaj, ampak ustvarjam in grem naprej.

Čustveno – ker so moje skladbe čustvene in izhajajo iz mene in mojih izkušenj.

Čas – ker je potreben, da nastane nekaj dobrega.

Česa si želite v svoji (glasbeni) prihodnosti?

Čim več koncertov in fanov! Pa sodelovanje z izvajalci in producenti pri nas in zunaj Slovenije. Želim si imeti tudi svoj glasbeni studio.

koncert skladba mladi upi glasbenik pevec Hitrih 5 glasba
