Pevcu in glasbeniku Dominiku Kozariču, ki že vrsto let živi na otoku Tenerife, se je zgodil neljubi dogodek. Na svojem Facebook profilu je delil videoposnetek svojega avtomobila, ki ga je zajel požar in ga popolnoma uničil.

Slovenski glasbenik Dominik Kozarič je na svojem omrežju Facebook delil objavo, s katere je razvidno, da mu je požar popolnoma uničil avtomobil. Kot je pojasnil, naj bi se njegov avtomobil samodejno vnel, pred tem pa je bilo osebno vozilo dva tedna parkirano na istem mestu. Kaj je bil natančen vzrok za obsežen požar, Kozarič ni pojasnil, prav tako ni znano, ali se je njegovo vozilo nahajalo v Sloveniji, na Tenerifu ali kje drugod.

"Zgorel avtomobil. Samodejno se je vnel, parkiran je bil 14 dni. Nihče ga ni vžigal, nikakršnega kontakta ni bilo …" je ob videoposnetku, ki prikazuje stopljeno armaturno ploščo in tudi uničen motor vozila, zapisal Kozarič. Druge okoliščine neljubega dogodka, ki se je zgodil slovenskemu glasbeniku, še niso znane.

Kaj storiti ob požaru vozila? Če vozilo vozite, se ob požaru avtomobila varno ustavite, izklopite motor in vsi zapustite vozilo. Takoj pokličite na številko 112. Če je požar majhen, gasite z gasilnikom od zgoraj navzdol, ne da bi povsem odprli pokrov motorja. Ogenj se hitro širi, zato se ob razvitem požaru umaknite na varno. Ključni ukrepi ob požaru avtomobila: Če avtomobil vozite, ga takoj ustavite, vklopite utripalke, si nadenite odsevni brezrokavnik in varno izstopite. Gasite le, če je požar v začetni fazi. Gasite z gasilnikom v smeri jedra požara.

Pri požaru pod pokrovom motorja tega ne odpirajte na stežaj, saj bo dovod kisika ogenj razplamtel. Pokrov le malo privzdignite in gasite skozi režo. Pokličite 112 in sporočite točno lokacijo. Pri električnih oziroma hibridnih vozilih je gašenje zahtevnejše in nevarnejše, zato je klic na pomoč nujen takoj. Ključno je, da nikoli ne tvegate svojega življenja zaradi reševanja vozila.

60-letni Dominik Kozarič je sicer znan slovenski pevec in avtor, ki pa že 14 let živi in dela na otoku Tenerife, v mestu Santa Cruz de Tenerife. Glasbenik, ki je razpet med Slovenijo in Tenerifom, je najbolj znan po svojih čustvenih pop baladah, kot so Ljubi jo nežno, Reka luči in Ti si moja, s katerimi je pred leti, ko je glasbeno kariero gradil v Sloveniji, navduševal občinstvo. V preteklosti je Kozarič sodeloval tudi na glasbenih festivalih in pri drugih televizijskih projektih.