Sreda, 22. 4. 2026, 8.15
Zaradi poškodb v prometni nesreči umrla kolesarka
Zaradi posledic prometne nesreče na Viru pri Domžalah, v kateri sta bila v nedeljo udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka, je kolesarka umrla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.
Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli.
Kolesarka se je v prometni nesreči hudo poškodovala, v torek pa so policijo obvestili, da je ženska zaradi poškodb umrla.