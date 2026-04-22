Zaradi poškodb v prometni nesreči umrla kolesarka

Zaradi posledic prometne nesreče na Viru pri Domžalah, v kateri sta bila v nedeljo udeležena voznik osebnega vozila in kolesarka, je kolesarka umrla, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in bodo o vseh ugotovitvah obvestili pristojno državno tožilstvo, so še navedli.

Kolesarka se je v prometni nesreči hudo poškodovala, v torek pa so policijo obvestili, da je ženska zaradi poškodb umrla.