Ukrajinski in ruski pogajalci se bodo po napovedih danes v Abu Dabiju sestali na novem krogu neposrednih pogovorov o končanju vojne, ki so jih začeli pred tednom dni. Tokrat naj bi se strani pogajali brez ameriških posrednikov. Osrednje odprto vprašanje naj bi ostajalo ozemlje.

Strani sta se prav tako v Abu Dabiju na pogovorih sestali že pretekli konec tedna. Sestanki so takrat potekali stran od javnosti in ob posredovanju ameriškega odposlanca Stevea Witkoffa. Ta je v soboto v Miamiju na pogovorih gostil odposlanca ruskega predsednika Kirila Dmitrijeva, ki sta poročala o konstruktivnih pogovorih.

Največje vprašanje ostaja ozemlje

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je medtem v soboto zvečer sporočil, da ukrajinski pogajalci še čakajo na stik s strani ZDA, in da računajo na srečanja "v prihodnjem tednu". Pogovorov, ki so za danes napovedani v Abu Dabiju, pa ni neposredno omenjal.

Na vidiku tudi še vedno ni dogovora glede nekaterih ključnih vprašanj, zlasti glede ozemlja. Eno glavnih preprek predstavlja zahteva Rusije, da se Ukrajina umakne iz delov Donbasa na vzhodu države, ki jih ruska stran terja zase, a tamkajšnjih regij ne nadzoruje v celoti. Tovrstne zahteve je Zelenski že večkrat zavrnil.

Na čelu ukrajinske delegacije je glavni pogajalec Rustem Umerov, rusko pogajalsko ekipo pa vodi vodja vojaške obveščevalne službe Igor Kostjukov, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na prošnjo predsednika ZDA Donalda Trumpa spričo izjemnega mraza je Rusija pristala na začasno prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, ki naj bi glede na navedbe Kremlja trajala do danes, s tem pa naj bi ustvarili tudi boljše pogoje za pogovore. Da se bodo vzdržali napadov na energetske tarče v Rusiji, če se bo ta držala svoje zaveze, je zagotovil tudi Zelenski. Napadi na druge tarče so se medtem nadaljevali.