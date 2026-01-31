Odposlanec ruskega predsednika Vladimirja Putina Kiril Dmitrijev je pred v nedeljo predvidenim novim krogom pogajanj o končanju vojne v Ukrajini danes na obisku v Miamiju. Tam se je sestal s predstavniki ZDA, ki posredujejo med stranema. Tako Dmitrijev kot ameriški odposlanec Steve Witkoff sta po srečanju poročala o konstruktivnih pogovorih.

Da je "nazaj v Miamiju", je na Instagramu danes sporočil Dmitrijev, ki pa dodatnih informacij ni navedel. Vir je pozneje za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil, da se je od zgodnjih jutranjih ur na Floridi sestajal s predstavniki ameriške vlade.

Ameriški odposlanec Steve Witkoff je potrdil, da sta se z njim poleg njega sestala še ameriški finančni minister Scott Bessent in zet ameriškega predsednika Jared Kushner. Pogovor je na omrežju X označil za konstruktivne. "To srečanje nas opogumlja, da Rusija dela za mir," je zapisal.

Pogovore je za konstruktivne na X označil tudi Dmitrijev. "Konstruktivno srečanje z ameriško delegacijo, zadolženo za mirovni proces. Prav tako produktivni pogovori o ameriško-ruski gospodarski delovni skupini," je dodal.

Predviden nov krog pogajanj

Do srečanja prihaja pred v nedeljo predvidenim novim krogom pogovorov med ukrajinskimi in ruskimi pogajalci v Abu Dabiju, na katerem naj bi znova razpravljali o načrtu za končanje skoraj štiri leta trajajoče vojne v Ukrajini.

Strani sta se skupaj z ZDA prav tako v Abu Dabiju na pogovorih, ki so bili prvi tovrstni v živo od začetka vojne leta 2022, sestali že pretekli konec tedna.

Glede na navedbe iz Washingtona naj bi bili blizu dogovora, pogajalci pa poročajo o konstruktivnih pogovorih. Kljub temu še vedno ni dogovora glede nekaterih ključnih vprašanj, zlasti glede ozemlja.

Eno glavnih preprek predstavlja zahteva Rusije, da se Ukrajina umakne iz delov Donbasa na vzhodu države, ki jih ruska stran terja zase, čeprav tamkajšnjih regij ne nadzoruje v celoti.

Na prošnjo ameriškega predsednika Donalda Trumpa zaradi izjemnega mraza je Rusija pristala na začasno prekinitev napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini, ki naj bi glede na navedbe Kremlja trajal do nedelje. Napadi na druge tarče so se medtem nadaljevali.