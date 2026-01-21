Barcelona po nujno zmago v Pragi, Jan Oblak v vročem Istanbulu

Nocoj bo v ligi prvakov na sporedu druga polovica tekem sedmega kroga. Boj za prvih osem mest se zaostruje, edini, ki si je že zagotovil neposredno vozovnico v osmino finala, je Arsenal. Londončani so še vedno pri polnem točkovnem izkupičku. Povsem drugačne skrbi pa ima Barcelona, ki je za zdaj daleč od najboljših v elitnem evropskem tekmovanju. Danes katalonski ponos čaka gostovanje v Pragi, prostora za nove spodrsljaje pa je zelo malo.

Liga prvakov, ligaški del (sedmi krog):

Torek, 20. januar

Sreda, 21. januar

Barcelona potrebuje zmago

Praška Slavia v letošnji sezoni lige prvakov še ni dosegla zmage, je pa odščipnila točke bilbajskemu Athleticu, Atalanti ter klubu Bodo/Glimt, ki je v torek senzacionalno ugnal Pepa Guardiolo in njegov Manchester City.

Čehi ohranjajo teoretične možnosti za napredovanje v izločilne boje, a za to v zadnjih dveh krogih potrebujejo dve zmagi. V Pragi se v vsakem primeru obeta nogometni praznik, trener Slavie Jindrich Trpišovsky pa lahko morda računa na nekoliko načeto samozavest zvezdniške zasedbe iz Katalonije.

Hansi Flick v Pragi pričakuje primeren odziv varovancev. Foto: Reuters Barcelona je med koncem tedna ob številnih zapravljenih priložnostih (in razveljavljenih zadetkih) po dolgem času klonila v domačem prvenstvu in velikemu rivalu Real Madridu dovolila, da se ji je približal na vsega točko zaostanka. Kraljevemu klubu je uslugo naredil Real Sociedad, ki je slavil z 2:1.

"Mislim, da ta tekma ne bo pustila posledic. Pravzaprav sem prepričan, da bo poraz iz San Sebastiana prišel prav v smislu motivacije. Pričakujemo primeren odziv igralcev, ki so večkrat dokazali, da se znajo pobrati po porazu," je španskim medijem pred potjo na Češko razlagal Hansi Flick.

Prav veliko manevrskega prostora za nove spodrsljaje Katalonci v ligi prvakov nimajo. Barcelona si je v prvih šestih krogih privoščila dva poraza (PSG, Chelsea) in remi (Club Brugge), trenutno je na 15. mestu.

Jan Oblak v Istanbulu

Jan Oblak in njegov Atletico Madrid bosta na delu v Istanbulu, nasprotnik bo Galatasaray. Madridčani so v prvih šestih krogih vknjižili štiri zmage in dva poraza, trenutno zasedajo 10. mesto.

Zanimiv obračun se obeta tudi v Marseillu, kjer gostuje Liverpool. Nujne točke bo v Torinu pred svojimi navijači proti Benfici lovil Juventus.

