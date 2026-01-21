Evropski parlament bo Sodišče EU zaprosil za mnenje o tem, ali je v soboto podpisani trgovinski dogovor med EU in južnoameriškim trgovinskim blokom Mercosur v skladu s pogodbami Unije, so danes v Strasbourgu odločili evropski poslanci. Pričakovati je, da se bo s tem postopek potrjevanja dogovora v parlamentu precej zavlekel.

Resolucijo, v kateri Parlament zahteva stališče Sodišča EU o sporazumu z Mercosurjem, je na plenarnem zasedanju podprlo 334 poslancev, proti jih je glasovalo 324, 11 pa jih je bilo vzdržanih.

Evropski komisar za trgovino Maroš Šefčovič je trgovinski sporazum z zunanjimi ministri Argentine, Brazilije, Urugvaja in Paragvaja, ki sestavljajo Mercosur, podpisal v soboto v paragvajski prestolnici Asuncion.

T. i. začasni trgovinski sporazum bo začel veljati, ko bodo države Mercosurja dokončale svoje interne postopke in ko ga bo potrdil Evropski parlament. Ta bo zdaj za mnenje vprašal Sodišče EU in šele nato odločal o sporazumu, kar pomeni, da se bo postopek potrjevanja precej zavlekel.

Evropska komisija se lahko sicer odloči, da se začasni trgovinski sporazum začne uporabljati še pred potrditvijo v Parlamentu.

Evropska komisija obžaluje odločitev evroposlancev

Evropska komisija "močno obžaluje" odločitev evropskih poslancev. "Odločitev parlamenta prihaja v času, ko evropski proizvajalci in izvozniki nujno potrebujejo dostop do novih trgov ter ko mora EU izpolniti svoje cilje na področju diverzifikacije in pokazati, da ostaja zanesljiva in predvidljiva trgovinska partnerica," je sporočil tiskovni predstavnik komisije Olof Gill.

Dodal je, da so po mnenju komisije vsa vprašanja, ki jih v danes sprejeti resoluciji odpira parlament, neutemeljena. "Ta vprašanja so bila v pogovorih s parlamentom že obsežno naslovljena," je zapisal.

Pred odločanjem o nadaljnjih korakih se bo Evropska komisija po njegovih besedah posvetovala z državami članicami in evropskimi poslanci.

Evropski kmetje svarijo pred nelojalno konkurenco

V skladu z dogovorom bo četverica južnoameriških držav postopoma odpravila carine na uvoz več kot 90 odstotkov blaga iz EU. Uvoznih carin med drugim ne bo več na avtomobile, zdravila in čokolado. Južnoameriški kmetje pa bodo v EU med drugim lažje izvažali govedino, perutnino in med, a bo uvoz teh in še okoli 20 drugih občutljivih dobrin pod ugodnejšimi pogoji omejen s kvotami. Obenem bo lahko Bruselj začasno zamrznil izvajanje carinskih ugodnosti za proizvod, za katerega bodo ugotovili, da obstaja grožnja resnega škodovanja evropskemu trgu.

EU je dogovor z Mercosurjem podpisala kljub nasprotovanju nekaterih držav članic, vključno s Francijo, in evropskih kmetov, ki na protestih še naprej svarijo pred nelojalno konkurenco iz Južne Amerike.

Več tisoč iz različnih članic EU se jih je po poročanju francoskih medijev zbralo tudi v torek in danes pred Evropskim parlamentom v Strasbourgu.