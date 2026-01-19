Kmetijske organizacije po srečanju z ministrico brez jasnih odgovorov

Predstavniki kmetijskih organizacij po današnjem sestanku s kmetijsko ministrico Matejo Čalušić niso dobili jasnih odgovorov in zagotovil glede tega, kako bo Slovenija izvajala ukrepe za zaščito kmetov in potrošnikov v okviru trgovinskega sporazuma med EU in Mercosurjem, je po srečanju povedal predsednik Kmetijsko gozdarske zbornice Jože Podgoršek.

Po Podgorškovih pojasnilih so na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predstavnikom kmetijskih organizacij predstavili štiri sklope zaščitnih ukrepov za slovensko kmetijstvo, od kvot do nadzora ob uvozu izdelkov.

"Vsa ključna vprašanja so ostala neodgovorjena. Še vedno ne vemo, kako bomo izvajali vse ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva in slovenskih potrošnikov, ne vemo, kako bo Evropska komisija izvajala vse ukrepe za zaščito evropskih kmetov, ki so bili sredi decembra z amandmaji potrjeni v Evropskem parlamentu," je razložil in dodal, da zaradi vprašanja izvedljivosti zaščitnih ukrepov Francija sporazumu izrazito nasprotuje.

Predstavniki kmetijskih organizacij zato še naprej ostajajo zadržani do trgovinskega sporazuma, ki so ga predstavniki EU in južnoameriškega trgovinskega bloka Mercosur podpisali v soboto v Paragvaju.

Na sestanku so po Podgorškovih pojasnilih pogrešali tudi udeležbo predstavnikov ministrstva za gospodarski razvoj. "Če že vlada ocenjuje, da iščemo ukrepe za zaščito slovenskega kmetijstva medresorsko, bi to medresorsko sodelovanje danes tukaj pričakovali, a žal ga ni bilo. Torej ostajamo tam nekje, kot smo bili, brez nekih bolj jasnih zavez, razen tega, kar smo že poslušali zadnje tedne tudi v tem širšem slovenskem prostoru," je podčrtal.

Sprejeli nekaj zavez

Udeleženci današnjega sestanka so sicer sprejeli tudi nekaj sklepov oz. zavez. "Verjamemo, da bomo stopnjevali to razpravo. Ministrstvu bomo dali tudi čas, da pridobi potrebne informacije. Nekaj nalog imamo tudi nevladniki, predvsem bomo pripravili jasno pobudo za to, da se označuje poreklo pri mešanih proizvodih glede na izvorno državo, enako kot je to zdaj na pobudo Slovenije iz leta 2020 urejeno pri medu," je pojasnil.

Da na podlagi danes prejetih pojasnil ne vedo, kakšne informacije naj posredujejo kmetom, ker ni jasno, kako bo hrana iz Mercosurja pri vhodu v Slovenijo oz. EU nadzorovana, pa je opozoril predsednik Sindikata kmetov Slovenije Anton Medved. "Zahtevamo, da se nadzor pri vhodu hrane bistveno poveča," je navedel in izpostavil tudi zahtevo glede jasnega označevanja hrane, pripeljane iz držav bloka Mercosur.

Do ministričinih odgovorov je bil skeptičen tudi predsednik Združenja slovenske kmečke iniciative Boštjan Slemenšek. "Podali so nam smernice in merila, na podlagi katerih naj bi se izvajal nadzor, ampak to smo bolj kot ne že vse vedeli. Državo pozivamo, da mora to urediti na državni ravni ter zaščititi slovenskega kmeta in potrošnika," je izpostavil.

O pomembnosti izvajanja vstopnih mehanizmov, ki bodo preprečili, da bodo v Slovenijo prihajala živila s pesticidi in antibiotiki, ki v EU niso dovoljeni, pa je spregovorila tudi Doris Letina iz Zveze slovenske podeželske mladine. "Povedano je bilo, da naj bi se nadzorovalo do 12 oz. v nekaterih primerih do 30 odstotkov živil, vseh pa zagotovo ne. Na drugi strani pa se predvsem slovenski kmetje spopadamo z vedno večjimi okoljskimi zahtevami, fitosanitarnimi zahtevami in zahtevami za dobrobit živali. V istem trenutku smo primorani konkurirati z državami z druge poloble, kjer se ta razmerja porušijo, in s tem se nikakor ne moremo sprijazniti. Želimo, da se Slovenija pridruži pobudi Francije, da se prepove uvoz živil s pesticidi in hormoni, ki so v Evropi prepovedani. Samo tako bomo lahko zaščitili potrošnika in ohranili konkurenčnost kmeta," je dejala.

Predstavniki nevladnih organizacij so se na sestanku z ministrico dogovorili, da se bodo v prihodnje na temo izvajanja zaščitnih ukrepov za kmete v okviru trgovinskega sporazuma z Mercosurjem še srečali, pri čemer pa konkretnega datuma prihodnjega sestanka niso določili.