Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
B. G.

Ponedeljek,
9. 3. 2026,
21.33

Osveženo pred

55 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22

Natisni članek

Natisni članek
grafiti Nika Kovač Inštitut 8. marec

Ponedeljek, 9. 3. 2026, 21.33

55 minut

Grafit proti Niki Kovač: na ulici so se drli nanje in jih zmerjali

Avtor:
B. G.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,22
Inštitut 8. marec | Foto Facebook

Foto: Facebook

Inštitut 8. marec je na družbenih omrežjih opozoril na ponovno zmerjanje in žaljenje, ki so ju bili deležni v obliki grafita in zmerjanja na ulici.

"Ravnokar smo prejeli fotografijo grafita. Razumemo, da vam gremo morda na živce. Razumemo, da vam nismo blizu. A še vedno smo ljudje. Ljudje, ki imamo svoje bližnje. Ljudje, ki imamo čustva. Ljudje, ki si ne želimo sovražnosti," so danes prek svojih družbenih omrežij sporočili z Inštituta 8. marec.

Ob tem so še zapisali, da se je, takoj ko so prišli do grafita, "nekdo iz avta drl na nas in nam je*** mater."

Inštitut 8. marec | Foto: Instagram Foto: Instagram

Nadalje so dodali: "Kako bi se počutili vi, če bi o sebi videli takšen grafit? Kako bi se počutili, če bi nekdo o vas zapisal kaj takega? Prosimo vas. Ostanimo drug do drugega predvsem ljudje."

Sledilcem so še sporočili, da je "okej, če se ne strinjamo", če imamo različna mnenja in volimo različne stranke, a da so "takšni napadi in komunikacija nedopustni".

Za konec so še dodali, da si nihče ne zasluži Slovenije, "kjer na plakate obešajo mrtve pse." 

Ob takih zapisih se pojavi strah

Se je pa glede incidenta oglasila tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je ostro obsodila grafit in zmerljivke. "Ni prijetno in tole je ena malo bolj osebna izpoved. Na koncu smo vsi ljudje, ki imamo čustva, ki imamo svoje bližnje." Dodala je, da se ob takih zapisih pojavi strah, še posebej pa je neprijetno, ko se sovražnost pokaže neposredno na ulici. 

"Ko ljudje vpijejo nate ‘jebi si mater’, ti je res neprijetno," je še povedala in poudarila, da je povsem legitimno, da imajo ljudje različna politična stališča ali vrednote ter da je "v demokratični družbi prostor za razpravo in nestrinjanje – ne pa za osebne napade." Na koncu je še dejala, da bi morali drug do drugega ohraniti osnovno človečnost. "Bodimo drug drugemu človek," je zaključila. 

Preberite tudi:

Nika Kovač
Novice Kovač: Grozno je. Vse je odvisno od ene same osebe. Ursule von der Leyen.
Tina Gaber Golob
Novice Policija glede mrtvega goloba: To je znano
Nika Kovač
Novice V Inštitutu 8. marec zgroženi: Nekdo je objavil gole posnetke Nike Kovač
grafiti Nika Kovač Inštitut 8. marec
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ekskluzivna ponudba

Ekskluzivna ponudba

Odkrijte vrhunske izdelke, ki so ta mesec na voljo po posebej ugodnih cenah. Kupite jih lahko na do 24 obrokov brez obresti.
Modri Fon marca

Modri Fon marca

V pomlad zakorakajte z novim mobitelom Redmi Note 15 Pro z vzdržljivo baterijo ali Note 15 Pro+ z večjo odpornostjo.
E-oskrba

E-oskrba

Zagotovite si brezskrbnost z rešitvijo, ki vas ob padcu ali slabosti takoj poveže z asistenčnim centrom. Zanesljiva pomoč je na voljo 24/7.