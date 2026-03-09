Inštitut 8. marec je na družbenih omrežjih opozoril na ponovno zmerjanje in žaljenje, ki so ju bili deležni v obliki grafita in zmerjanja na ulici.

"Ravnokar smo prejeli fotografijo grafita. Razumemo, da vam gremo morda na živce. Razumemo, da vam nismo blizu. A še vedno smo ljudje. Ljudje, ki imamo svoje bližnje. Ljudje, ki imamo čustva. Ljudje, ki si ne želimo sovražnosti," so danes prek svojih družbenih omrežij sporočili z Inštituta 8. marec.

Ob tem so še zapisali, da se je, takoj ko so prišli do grafita, "nekdo iz avta drl na nas in nam je*** mater."

Foto: Instagram

Nadalje so dodali: "Kako bi se počutili vi, če bi o sebi videli takšen grafit? Kako bi se počutili, če bi nekdo o vas zapisal kaj takega? Prosimo vas. Ostanimo drug do drugega predvsem ljudje."

Sledilcem so še sporočili, da je "okej, če se ne strinjamo", če imamo različna mnenja in volimo različne stranke, a da so "takšni napadi in komunikacija nedopustni".

Za konec so še dodali, da si nihče ne zasluži Slovenije, "kjer na plakate obešajo mrtve pse."

Ob takih zapisih se pojavi strah

Se je pa glede incidenta oglasila tudi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, ki je ostro obsodila grafit in zmerljivke. "Ni prijetno in tole je ena malo bolj osebna izpoved. Na koncu smo vsi ljudje, ki imamo čustva, ki imamo svoje bližnje." Dodala je, da se ob takih zapisih pojavi strah, še posebej pa je neprijetno, ko se sovražnost pokaže neposredno na ulici.

"Ko ljudje vpijejo nate ‘jebi si mater’, ti je res neprijetno," je še povedala in poudarila, da je povsem legitimno, da imajo ljudje različna politična stališča ali vrednote ter da je "v demokratični družbi prostor za razpravo in nestrinjanje – ne pa za osebne napade." Na koncu je še dejala, da bi morali drug do drugega ohraniti osnovno človečnost. "Bodimo drug drugemu človek," je zaključila.

Preberite tudi: