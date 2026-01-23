Petek, 23. 1. 2026, 14.56
Profil Lars & Sven na Facebooku naj bi se preimenoval v Demokrate
Nekdanji profil ponudnika burgerjev Lars & Sven na družbenem omrežju Facebook naj bi se po neuradnih informacijah preimenoval v Demokrate, poroča Delo. Profil je v zadnjem času vse pogosteje objavljal politične vsebine stranke Anžeta Logarja, postopek združitve profilov pa naj bi že potekal. V stranki teh informacij uradno še niso potrdili.
Da se je stran Lars & Sven na družbenem omrežju Facebook, ki je imela več kot 21 tisoč sledilcev, preimenovala v Demokrate in začela objavljati vsebine Logarjeve stranke, so opazili sledilci. Tudi dejstvo, da njihova stran trenutno ni dostopna, potrjuje, da postopek združitve že poteka.
Ustanovitelj podjetja iz Svobode prestopil k Demokratom
Znano je, da je bil Primož Novak, ustanovitelj podjetja Lars & Sven, ki je oktobra lani zaprlo svoje obrate, do leta 2024 član Gibanja Svobode, nato pa je iz stranke izstopil in se pridružil Demokratom. Tam je postal član izvršilnega odbora stranke.
Profil Demokratov ima za zdaj na družbenem omrežju Facebook 17 tisoč sledilcev. Če se bo združil z nekdanjim profilom podjetja Lars & Sven, pa jih bodo imeli 38 tisoč.