Seznam imen in priimkov, ki so prepovedani na Facebooku in Instagramu

Družbena omrežja Facebook, Instagram in Threads, ki delujejo pod okriljem ameriškega tehnološkega velikana Meta, so začela blokirati povezave do spletne strani ICE List. Ta vsebuje seznam več tisoč zaposlenih v ameriški službi za priseljevanje in carinski nadzor (ICE) in spisek incidentov, v katere so bili vpleteni agenti ICE in obmejne policije ZDA.

Odločitev družbe Meta, da bo začela blokirati povezave do spletne strani ICE List, so pod drobnogled prvi vzeli pri tehnološkem mediju Wired. Kot poudarjajo, je glavni argument za potezo najverjetneje dejstvo, da ICE List med drugim vsebuje seznam imen in priimkov zaposlenih v ameriški službi za priseljevanje in carinski nadzor in v obmejni policiji ZDA.

Spletna stran ICE List je zgrajena na enaki platformi kot spletna enciklopedija Wikipedija. Foto: Posnetek zaslona

Kaj je ICE List?

Gre za enciklopediji Wikipediji podoben spletni portal, ki je opisan kot "neodvisno vzdrževan projekt javnega dokumentiranja dejavnosti izvrševanja priseljenske zakonodaje v ZDA".

Na spletni strani je v nadaljevanju navedeno, da je njen namen "beležiti, organizirati in ohranjati preverljive informacije o izvrševalnih ukrepih, agentih, objektih, vozilih in povezanih incidentih, ki bi sicer ostali razpršeni, težko dostopni ali nedokumentirani".

Celoten seznam poznanih agentov ameriških služb, ki skrbijo za izvrševanje priseljenske zakonodaje, obsega nekaj manj kot 1.600 vnosov. Foto: Posnetek zaslona

Kot piše Wired, so v podjetju Meta kot najbolj problematičen element spletne strani najverjetneje videli poimenski seznam zaposlenih v ameriških agencijah, povezanih z izvrševanjem priseljenske zakonodaje v ZDA in ki delujejo pod okriljem ameriškega ministrstva za domovinsko varnost (DHS).

Je seznam res sporen? Večina podatkov je javno dostopnih.

Na spletni strani ICE List je sicer navedeno, da podatki o zaposlenih v ameriških agencijah s področja bdenja nad priseljevanji izhajajo predvsem iz pobeglega svežnja dokumentov z imeni in priimki okrog 4.500 oseb, ki jih posredno zaposluje DHS.

A kot je pokazala analiza Wired, večina vnosov temelji na javno dostopnih podatkih, ki so jih osebe na seznamu same javno delile na družbenih omrežjih, kot je LinkedIn, in s tem razkrile, kje so zaposlene.

Večini poimensko navedenih agentov je priložena povezava do njihovega profila na družbenem omrežju LinkedIn. Foto: Posnetek zaslona

Klik na povezavo pokaže sporočilo o napaki

Kdor bo na Facebooku, Instagramu in predvsem družbenem omrežju Threads, kjer že tedne potekajo vroče razprave o dejavnostih ICE in ameriške obmejne policije v zvezni državi Minnesota, poskusil odpreti povezavo do spletne strani ICE List, bo prejel sporočilo o napaki s pojasnilom: "Objave, ki so v skladu z našimi standardi skupnosti videti kot neželena vsebina, so blokirane in jih ni mogoče urejati."

V družbi Meta sicer še niso uradno pojasnili, zakaj so povezavo do spletne strani ICE List začeli blokirati šele zdaj, čeprav po platformah Facebook, Instagram in Threads kroži že nekaj tednov, in zakaj je sporno objavljanje kombinacij imen in priimkov, ki so sicer javno dostopne na spletu.

Po družbenih omrežjih so se že začela širiti namigovanja, da je v ozadju blokiranja povezave do spletne strani ICE List morda usluga izvršnega direktorja podjetja Meta Marka Zuckerberga administraciji predsednika ZDA Donalda Trumpa. Zuckerberg zdaj velja za Trumpovega političnega zaveznika. Foto: Guliverimage

V zadnjih dneh je zaradi dogodkov v Minnesoti, kjer je pretekli konec tedna pod streli agentov ICE umrl 37-letni državljan ZDA Alex Pretti, pritisk na Washington večji kot kadarkoli prej. Ameriški predsednik Donald Trump je zaradi ogorčenja ameriške javnosti zato že napovedal deeskalacijo, ki bi morda lahko prinesla umiritev razmer.