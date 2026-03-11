Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je na prvi zahtevnejši etape sezone pokazal, da je že v vrhunski formi. Dobil je četrto etapo s strmim ciljnim vzponom na dirki Pariz - Nica. Kilometer pred ciljem je pustil za sabo kolesarja Red Bulla, Daniela Martineza in Tima van Dijka. Juan Ayuso (Lidl-Trek), ki je etapo začel v majici vodilnega, je padel in odstopil.

Jonas Vingegaard Foto: Guliverimage Danec Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) je v strmem zadnjem kilometru (naklon je bil tudi 14-odstoten) dobil kar 41 sekund v primerjavi s Kolumbijcem Danielom Martinezom in še štiri več do Nizozemca Tima van Dijka (oba Red Bull - BORA - hansgrohe). Četrti Mick van Dijke (Red Bull - BORA - hansgrohe), Timov brat dvojček, je zaostal že minuto in 42 sekund. V prvi deseterici so bili kolesarji iz sedmih držav. Vingegaard je prevzel tudi majico vodilnega na dirki, 52 sekund pred Martinezom.

Edini slovenski predstavnik na tradicionalni kolesarski dirki med Parizom in Nico Luka Mezgec (Jayco AlUla) ni končal etape. V četrtek bo na sporedu 206,3 km dolga etapa med krajema Cormoranche sur Saone in Colombier le Vieux.

Dirka Pariz - Nica, 4. etapa:

