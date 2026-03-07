Po šovu Luke Dončića pozornost vzbudile njegove besede, oglasil se je tudi nekdanji trener

Luka Dončić je po izjemni predstavi ob zmagi Los Angeles Lakers nad Indiana Pacers s 44 točkami ostal miren in v ospredje potisnil ekipno igro. Po tekmi je priznal, da mu je odmor v zadnji četrtini še kako prijal, saj naporen ritem tekem pušča posledice, poudaril pa je tudi pomen obrambe, ki jo bodo morali Lakersi ohraniti tudi v prihodnje. Posebne besede je Slovencu že pred obračunom namenil tudi trener Indiane Rick Carlisle, ki je Dončića vodil pri njegovih začetkih v ligi NBA pri Dallas Mavericks.

"Vesel sem bil, da sem sedel zadnjo četrtino na klopi. Ni lahko igrati tekmo za tekmo. Vesel sem, da sem presedel zadnjo četrtino," je po srečanju povedal Luka Dončić, ki ga trener JJ Redick v zadnjem delu zaradi visoke prednosti razumljivo ni več pošiljal na parket. Slovenski zvezdnik je v treh četrtinah povsem razorožil goste iz Indiane in bil glavni razlog, da so se Lakersi hitro pobrali po porazu proti Denver Nuggets.

Obramba kot temelj

Čeprav je znova navdušil z napadalno predstavo, Dončić po tekmi ni izpostavljal svojih 44 točk, ampak igro celotnega moštva. "Igrali smo super igro. Obrambo smo igrali. Dobro smo odigrali. Tako dobro moramo igrati tudi v nadaljevanju," je poudaril Ljubljančan, ki je bil zadovoljen predvsem s tem, kako so Lakersi odgovorili po zahtevnem večeru proti Denverju.

Na vprašanje novinarja na parketu po koncu tekme, kakšen občutek je, ko igralec ujame strelski ritem in ga pri tem ponese še celotna dvorana, je odgovoril: "Odlično je, vsa dvorana je s tabo. Zlasti, če zmaguješ, je izvrsten občutek."

Dotaknil se je tudi učinka soigralcev pri metu z razdalje in jim namenil pohvalo. "Več morajo metati. Super fantje so, dobri fantje. Včeraj smo izgubili proti Denverju in bi lahko zmagali. Lekcija je bila," je dejal Dončić, ki je dal vedeti, da želi, da moštvo ohrani samozavest tudi v prihodnje - vendarle se redni del preveša v zaključni del.

Že pogleduje proti Knicksom

Po odlični predstavi proti Pacersom je misli že usmeril k naslednjemu izzivu, ko Los Angeles čaka obračun z New York Knicks. Za slovenske ljubitelje košarke bo to prava poslastica, saj bo tekma na sporedu ob 20. uri po našem času. Dončić se zaveda, da bo moral biti pristop enak, če bodo Lakersi želeli nadaljevati uspešen niz, in to ob morebitni odsotnosti LeBrona Jamesa in Deandreja Aytona, ki sta zaradi poškodbe izpustila dvoboj z Indiano.

Luka izpostavlja Jalena Brunsona Foto: Reuters

"Isto mentaliteto moramo imeti. Vemo, kakšne igralce imajo, sploh Jalen Brunson. Zadeti bomo morali veliko, igrati dobro," je opozoril slovenski as.

Rick Carlisle: On bo MVP

Posebno težo pa je dobila tudi izjava trenerja Indiane Ricka Carlisla, ki je Dončića treniral že ob njegovem prihodu v ligo NBA pri Dallas Mavericks. Carlisle Slovenca zelo dobro pozna, zato njegove besede še posebej odmevajo.

Luka Dončić in Rick Carlisle, ko sta bila skupaj pri Dallas Mavericks. Foto: Reuters

"On je najboljši igralec, kar sem jih kadarkoli treniral. Postal bo MVP. Pokažite mi velikega igralca, ki ni trmast in se ne razjezi ob stvareh, pa vam bom pokazal nekoga, ki ni zares velik igralec," je povedal trener Pacers.