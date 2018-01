Nemci o odločitvi, ki je razjezila Slovenijo: Hvala, videodokazi!

Nemški mediji o dramatičnem remiju

Prvič v zgodovini rokometnih srečanj na evropskem prvenstvu je o razpletu tekme odločala videoanaliza sodnikov. Nemcem je tlakovala pot do remija (25:25), Sloveniji pa preprečila zmago, ki so jo izbranci Veselina Vujovića že proslavljali na igrišču. Kako so razburljiv dvoboj, ki je postregel še s "tretjim polčasom", videli nemški mediji?

Nemčija, dežela aktualnih evropskih prvakov, po nenavadnem ponedeljkovem srečanju ni skrivala zadovoljstva. Rokometaši Elfa so vstali od mrtvih, točko pa si priigrali dobrih pet minut po koncu srečanja. Šele takrat sta litovska sodnika, ki sta zlasti v drugem polčasu močno jezila slovenski tabor, po ogledu videoposnetka poskrbela za buren razplet srečanja.

Blaž Blagotinšek je zaradi nepravilnega oviranja igralca ob izvajanju žoge s sredine prejel rdeči karton, Nemčiji pa je pripadel strel s sedmih metrov. In priložnost, da zaostanek 24:25 prelevi v remi. Evropskim prvakom je uspelo.

Nemški vratar poznal novo pravilo

Protesti Veselina Vujovića pri sodnikih iz Litve so bili zaman. Foto: Reuters Nemški športni dnevnik Bild evropskemu prvenstvu na Hrvaškem namenja veliko pozornost. V dobro voljo ga je spravilo spoznanje, da so si Nemci po remiju s Slovenijo že priigrali nadaljevanje prvenstva, drugi del tekmovanja v Varaždinu. "Videoposnetek je naši reprezentanci rešil točko. Hvala, videodokazi,'' so zapisali pri Bildu in podrobneje predstavili razloge za pozno sodniško odločitev, ki je dvignila ogromno prahu.

"To je bil rokometni triler, kakršnega nismo še nikoli izkusili," so zapisali Nemci in dodali, da je vratar Silvio Heinevetter po zadetku Blaža Janca (za 25:24) vrgel žogo proti sredini.

Do konca so bile še štiri sekunde, Paul Drux pa je bil blokiran. Ni mogel izvesti zadnjega meta, saj sta dva Slovenca stala v polkrogu na sredini. "Če igralec, ki se brani, v zadnjih 30 sekundah krši pravila, potem dobi rdeči karton, tekmec pa avtomatično sedemmetrovko," so citirali pravila.

Pri Bildu so v dokaz izpostavili trenutek, ko je Paul Drux skušal s sredine sprožiti strel na slovenska vrata, a sta ga dva slovenska reprezentanta ovirala v krogu. Foto: Printscreen Bild

Litovska sodnika Mindaugas Gatelis in Vaidas Mazeika sta jih upoštevala. Vratar Heinevetter je dejal: "Poznal sem to pravilo. To sem skušal dopovedati sodnikom." Njegov soigralec Drux je dodal: "Pred menoj so stali trije Slovenci. Tega ne bi smeli početi, saj smo zaradi tega dobili sedemmetrovko," je nova pravila poznal tudi Drux.

Po srečanju si je 39-letni nemški selektor Christian Prokop oddahnil, 17 let starejši Veselin Vujović, ki ga je Bild zaradi vročekrvnosti poimenoval kar Balkan-Vulkan, pa kar ni mogel verjeti. Dvoboj se je razpletel drugače, kot si je predstavljal. Še drugič na evropskem prvenstvu na Hrvaškem so ga zelo razočarali sodniki.

Še nikoli se ni ogreval tako dolgo

Tobias Reichmann je s sedmih metrov premagal Matevža Skoka. Foto: Reuters V dnevniku Ostsee Zeitung so v poročilu agencije DPA citirali številne nemške reprezentante. "Rokomet igram že zelo dolgo, a česa podobnega še nisem doživel," je priznal Kai Häfner. Nemški junak Tobias Reichmann, ki je po strelu s sedmih metrov postavil končni rezultat 25:25, je priznal, da se še nikoli ni tako dolgo ogreval kot pred tem strelom.

Selektor Prokop je izpostavil tvegano igro, ki je prinesla želen učinek. "V prvem polčasu nismo igrali tako, kot smo si zamislili. V drugem smo več tvegali in bili za to nagrajeni," je pojasnil.

Pri omenjenem časniku so še zapisali, da je bilo Nemcem bistveno težje kot na prvi tekmi EP 2018, v kateri so se znesli nad nemočno Črno goro (32:19). "Slovenski navijači so izžvižgali nemško reprezentanco v vsaki akciji, kar je vznemirilo evropske prvake. Celo tako izkušen kapetan kot Uwe Gensheimer je v kratkem času dvakrat zapravil sedemmetrovko proti Urbanu Lesjaku," jim ni ušel podatek.

Nemška zveza prepričana, da je vse v skladu s pravili

Dnevnik Schleswig-Holsteinischer Zeitungsverlag je poročilo srečanja iz zagrebške Arene naslovil s Kriminalka v Zagrebu, v uvodu pa zapisal, da je vse kazalo na slovensko zmago. Tekmeci so se že veselili, nato pa je bila dosojena sedemmetrovka. "Nemški igralci so po srečnem koncu odhiteli v objem Tobiasu Reichmannu in čestitali junaku, ki je s poznim zadetkom postavil končni izid spektakularnega dvoboja," so zapisali o tekmi, na kateri si je Nemčija priigrala točko in si že zagotovila nastop v drugem delu tekmovanja.

Veselje aktualnih evropskih prvakov Nemcev po točki proti Sloveniji. Foto: Mario Horvat/Sportida

Točko je Nemčiji zagotovil desni krilni igralec Melsungena. "Presrečni smo, da je bil kos nalogi in pokazal, da ima močne živce," je 29-letnega varovanca pohvalil selektor Prokop. "Počutil sem se sproščeno. Razmišljal sem, da bi ustrelil v drugi kot vrat, a sem se nato premislil," je dejal Reichmann. "Pomembno je, da smo ujeli zaostanek petih zadetkov in zadržali glavo dvignjeno. Lahko smo ponosni na ta dosežek," je dodal njegov trener.

Nemška rokometna zveza je prepričana, da sta sodnika odločila v skladu s pravili. "Sodnika sta izkoristila možnost videoanalize in pozorno preverila dogajanje v zadnjih sekundah. Zadnja odločitev je v skladu s pravili," meni nemška zveza. Evropska rokometna zveza (EHF) bo o pritožbi Slovenije odločala v torek.

Vujović prosil navijače, sledil bučen aplavz Slovenski rokometaši so imeli v Zagrebu bučno podporo. Foto: Mario Horvat/Sportida Hessische/Niedersächsische Allgemeine (HNA) se je osredotočil tudi na dogajanje na tribunah. "Da bo vzdušje vroče, je postalo jasno že tri ure pred tekmo v bližnjem nakupovalnem središču poleg dvorane. Ko sta ekipi prišli na igrišče, je ekscentrični Vujović prosil navijače, da dajo vse od sebe. Sledil je bučen aplavz, takoj je postalo jasno, kdo se bo počutil kot doma. Na koncu so se veselili nemški navijači, slovenski pa so z žvižgi izražali frustracijo nad sodniki," so zapisali. Žvižgi slovenskih navijačev so odmevali še dolgo, a želenega rezultata niso prinesli. Slovenija je zapravila priložnost, da bi prvič v obdobju državne samostojnosti na velikem tekmovanju premagala Nemčijo.