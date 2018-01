Sodil je več kot 30 let, a bolj katastrofalnega sojenja še ni videl

Pogled nekdanjega rokometnega sodnika Enesa Koriča

Nekdanji slovenski rokometni sodnik Enes Korič ne more ostati ravnodušen ob sojenju, ki so ga bili na dvoboju z Nemčijo deležni izbranci Veselina Vujovića. "Katastrofa. EHF se mora resno zamisliti," je Slovenec, ki je nekdaj spadal med najboljše sodnike na svetu, poslal sporočilo Evropski rokometni zvezi. Zgrožen je nad odločitvami delivcev pravice in nespoštovanjem pravil.

Rokomet je šport, v katerem so dovoljeni prekrški. A le do določene mere. Foto: Mario Horvat/Sportida

"V športu ti drugi ne bi smeli vzeti tistega, kar si si krvavo izboril na igrišču. Žal sta nam Litovca naredila ravno to," je imel Enes Korič v mislih litovski sodniški par, ki je paral živce tako vodstvu slovenske reprezentance in igralcem kot tudi navijačem.

Nekdanji rokometni sodnik s cmokom v grlu poudarja, da so minili časi, ko se je rokomet igral zaradi športa. "Zdaj se igra bolj ali manj le za denar. Vsak Nemec ve, koliko bo nagrajen, če bo evropski prvak. Prejeli bi četrt milijona evrov. Kaj pa mi? Za bron s SP si je ekipa razdelila 40 tisoč evrov. To je ogromna razlika. Čeprav smo v rokometu velesila, smo v principu majhna država. Tako nas drugi tudi doživljajo. Kaj nam preostane? Nič. Lahko se le jezimo in pripravljamo na novo tekmo."

Motijo ga rumeni kartoni v drugih polčasih

Nekdanji slovenski sodnik Enes Korič (levo) je leta 2000 sodil tudi finale rokometne lige prvakov. Istega leta je z Leonom Kalinom sodil na olimpijskih igrah. Foto: osebni arhiv Pogovor je začel z opisom rokometa in poudaril, da je to že od nekdaj moška igra, v kateri je veliko kontakta. "Dovoljeni so prekrški, a le do določene stopnje. Sodnik vedno oceni, ali so šli čez mejo dovoljenega ali ne. Na vsaki pravi tekmi sodnik po petih ali osmih minutah ne bi smel več kazati rumenih kartonov, ampak stopnjevati kazen z dvema minutama. Tako kot gre po pravilih," ne skriva, da ga na evropskem prvenstvu na Hrvaškem motijo tekme, na katerih rumene kartone delijo še globoko v drugem polčasu.

"Tista prigoda z brisačo na tekmi proti Nemčiji, na primer. Verjetno jo je nekdo odvrgel. Za njo bi moral nemški trener dobiti dve minuti kazni. EHF se mora zamisliti nad tem sojenjem," se je 63-letni Slovenec čudil, kako jo je nemški strateg odnesel le z rumenim kartonom, čeprav se je tekma že počasi bližala koncu.

Trenutek, ko so Nemci mislili, da so izgubili dvoboj proti Sloveniji, žal ni trajal večno. Foto: Reuters

Na tekmah ga moti tudi pravilo prebijanja, dosojanja prekrškov v napadu. "Igralec, ki pokriva napadalca, se ne sme premikati. Danes pa se, tudi če steče proti njemu, to šteje kot prebijanje. Moralo bi biti tako kot pri košarki. Igralec mora biti kot vkopan, ne sme narediti koraka," je nezadovoljen ljubitelj rokometa, ki je leta 2000 doživel dva vrhunca. Sodil je na olimpijskem turnirju v Sydneyju, pa tudi v finalu lige prvakov.

"Če si včasih vlekel tekmeca za dres …" Litovska sodnika sta v ponedeljek jezila slovenske rokometaše. Foto: Mario Horvat/Sportida Sodniki so v prvem polčasu po njegovem mnenju sodili še dokaj v redu, v drugem pa ga je minilo navdušenje. "Takrat smo gledali katastrofo. Vsi nemški prekrški, zlasti vlečenje za dres … V naših časih tega ni bilo. Za vsako vlečenje za dres si dobil dve minuti. Takoj. Veliko spremljam nemško prvenstvo. V njem se igra grobo, na nož. Tam se dopušča tako igro, ko pa smo jim sodili na mednarodnih tekmah, so se hitro prilagodili, ker so vedeli, da bodo sicer takoj izključeni za dve minuti, in si tega niso dovolili," je Korič obujal spomine, nato pa razočarano dodal, da danes na seznamu najboljših sodnikov sploh ne vidi več kandidata, ki bi tako dosledno ščitil igralce. "Po pravilih je vsako vlečenje za dres ali porivanje v hrbet kazen. Pač odvisno od intenzitete. Lahko je rumeni karton, dve minuti ali pa celo rdeči karton."

Sodnika nista kriva za poraz proti Makedoniji

Veselin Vujović s sojenjem ni bil zadovoljen niti na drugi tekmi EP 2018. Foto: Mario Horvat/Sportida Čeprav je slovenski tabor na evropskem prvenstvu ogorčen nad sojenjem na obeh tekmah, ima Korič nekoliko drugačno mnenje. "Sojenje proti Nemčiji je bilo katastrofalno. Slabo sta sodila tudi Romuna na tekmi proti Makedoniji, kjer pa sta delala napake na obeh straneh. Zato nista kriva za naš poraz," je potegnil ločnico med uvodnima nastopoma Vujovićeve čete v Zagrebu.

Na dramatičnem dvoboju proti Nemčiji ga je zmotilo veliko odločitev. Zlasti v drugem polčasu. "Sodil sem več kot 30 let, pa še nikoli nisem doživel takšne izključitve, kot so jo v 45. minuti prisodili Kavtičniku. To je bilo zelo sumljivo. Nemec je tekel v protinapad, ko pa je videl, da ne more storiti nič, je stekel desno. Nato se je obrnil v skoku, vrgel izza hrbta in zgrešil cilj. Sodnik je takrat dosodil sedemmetrovko in izključitev," ga je začudila odločitev litovskih sodnikov.

Ni prepričan, da se je Kavtičnik pred tem sploh dotaknil Nemca. Po njegovem ni bilo nobenega prekrška. "Nemec je vodil še nekaj korakov in nato skušal prelisičiti vratarja. Če ima igralec čas razmišljati, kako bo izvedel trik, potem ni bil nad njim storjen tak prekršek, da bi ga pri tem onemogočil. To je bila ogromna napaka," je spomnil na akcijo, ki je drago stala Slovenijo, saj je bil nato izključen še en igralec. Nemčija je takrat ujela priključek z bronasto ekipo lanskega SP v Franciji.

Nova elektronika Sloveniji odvzela točko

Tekma z Nemčijo je ponudila široko paleto domnevnih sodniških napak, najbolj pa so jo zaznamovale zadnje sekunde. So Nemci upravičeno izvajali zadnjo sedemmetrovko, po kateri so postavili končni rezultat 25:25?

Aktualni evropski prvaki Nemci so po preobratu v drugem polčasu osvojili točko proti Sloveniji. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Pred tem smo pravilno dosegli gol za 25:24, nato pa je nastala težava. Do konca so bile še štiri sekunde. Sodniki bi takrat morali dati timeout, ustaviti čas, da bi zaščitili Nemce. S tem bi jim omogočili več časa, da lahko pustijo igro. Tako pa so se naši vračali v obrambo. Nemci so izvajali sredino, Blagotinšek pa je stal manj kot tri metre od njega. Vsako tako oviranje je v zadnjih 30 sekundah po novih pravilih rdeči karton. Na nobeni tekmi še nismo videli tega. Lahko rečemo, da nam je nova elektronika odvzela točko," je ocenil akcijo, v kateri je Nemčija zasluženo, takšna so pravila, izvajala sedemmetrovko, Blaž Blagotinšek pa je prejel rdeči karton.

"Kriminal je, da sta si sodnika videoposnetek ogledovala pet minut. Pri golu Janca hitro vidiš, da je bilo vse čisto kot solza. Da bi si nato začetni met Nemcev ogledovali pet minut? To je neumno. Če so sodniki dali znak za izvajanje, so s tem dovolili, da lahko igralec stoji bližje kot tri metre. A tega ne vemo."

Vujović bi moral dobiti rdeči karton Litovca sta slovenskega selektorja spravila ob živce. Foto: Reuters Korič je dodal še nekaj. Sodniki so pozabili kaznovati Veselina Vujovića, ki je vidno ogorčen nad razpletom videoanalize zadnjega napada stopil v slovenska vrata in hotel braniti sedemmetrovko. "Moral bi biti kaznovan. Imel je že rumeni karton, tako da bi mu sodnik moral dati rdečega. Moral bi prejeti kazen. Če bi se igrala tekma na izločanje, Nemci pa bi tako izsilili podaljšek, bi potem Slovenija dve minuti igrala z dvema igralcema manj."

Če bi bil Zarabec, bi zavrnil nagrado

Miha Zarabec je šok doživel že proti Makedoncem, nato se mu cilji niso uresničili niti proti Nemcem. Foto: Žiga Zupan/Sportida Ko je včeraj spremljal tekmo in se vživel v vlogo Mihe Zarabca, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme, mu je postalo mučno, ko je slovenski reprezentant, član Kiela, prejel nagrado.

"Če bi bil na njegovem mestu, sploh ne bi hotel prejeti nagrade. Pa nočem omadeževati Zarabca, poznam ga odlično, zame je bil najboljši. Ampak da te tako vzamejo na piko, nato pa skušajo potolažiti na igrišču. Tega si ne bi smeli dovoliti. To je blamaža sodniške organizacije. Slovenski sodniki smo pogosto kotirali visoko in sodili velike tekme. Tudi azijsko prvenstvo. Danes pa v Evropi ne vidim pravega sodniškega para," z žalostjo ugotavlja rokometni sodnik, ki včasih sodi še na kakšni veteranski tekmi v Grosupljem ali Ivančni Gorici. Kolikor mu dopušča koleno, ki si ga je lani poškodoval.