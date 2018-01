Sojenje buri duhove: "Zakaj je tako? To boste morali vprašati koga drugega."

"Igra bi se lahko na enak način zaustavila pred zadetkom Janca, njihov igralec pa bi moral biti izključen za dve minuti. To se ni zgodilo. Zakaj ni bilo tako? Ker se kritične odločitve sodnikov nikoli ne obrnejo v našo korist. Zakaj je tako? To boste morali vprašati koga drugega," je po tekmi razmišljal vratar Urban Lesjak. Foto: Reuters

Dve tekmi in dvakrat se je po tekmi Slovenije veliko govorilo o sodniškem dvojcu. Najprej sta živce celotni Sloveniji parala Romuna proti Makedoniji, proti Nemcem pa sta to počela litovska delivca pravice.

Slovenski rokometaši so aktualnim prvakom odčitali pravo učno uro rokometa in že ob polčasu vodili za štiri gole. Igro so imeli pod nadzorom, dokler se ni prvič vmešala sodniška naveza iz Litve. Najprej je pri naskoku treh golov (19:16) izključila kapetana Vida Kavtičnika, ki se sploh ni dotaknil nemškega rokometaša, nato ob protestih še pomočnika selektorja Uroša Šerbca. Nemci so se na hitro vrnili v igro za zmago.

Ko je kazalo, da bo Slovenija vendarle vknjižila pomembni dve točki, saj je Blaž Janc tri sekunde pred koncem zadel za 25:24, sta sodnika po protestu Nemcev začela gledati posnetek zadnje akcije. Približno šest minut sta si vzela, preden sta se odločila, kaj bosta dosodila.

"Hrabri nas misel, da lahko premagamo vse"

Na koncu sta Blažu Blagotinšku zaradi oviranja nemškega izvajanja napada s sredine igrišča dodelila rdeči karton, po pravilih pa zaradi takšnega dejanja v izdihljajih tekme sledi še sedemmetrovka. To so Nemci uspešno izvedli in se remija (25:25) razveselili kot zlate medalje.

Slovenski navijači so tudi tokrat v velikem številu spremljali slovensko reprezentanco. Foto: Mario Horvat/Sportida

"Igra bi se lahko na enak način zaustavila pred zadetkom Janca, njihov igralec pa bi moral biti izključen za dve minuti. To se ni zgodilo. Zakaj ni bilo tako? Ker se kritične odločitve sodnikov nikoli ne obrnejo v našo korist. Zakaj je tako? To boste morali vprašati koga drugega. Čestitke fantom. Rad bi se zahvalil tudi ljudem, ki dajo svoj čas in denar, da pridejo sem. In to čeprav so videli, kaj se nam je zgodilo zadnjič. Z nami so bili tudi tokrat vseh 60 minut. Hrabri nas ta misel, da lahko premagamo vse, ko smo pravi. Tudi Nemce, ki so odkrito povedali, da jih zanima polfinale," je po tekmi razmišljal vratar naše izbrane vrste Urban Lesjak, ki je ubranil devet nemških strelov v svoj okvir.

"Enkrat bomo slej ko prej nagrajeni za takšno igro"

Zaveda se, da je bila zmaga že praktično v njihovih rokah, a bodo imeli danes in vse do tekme s Črno goro, ki sledi v sredo, v mislih to, da še enkrat pustijo srce na terenu zagrebške Arene: "Fantje so res garali. Z dobro obrambo niso dopustili, da bi Nemci izvajali polkontro, hiter center. Po tem so znani. V drugem polčasu so nas malce razbijali z igro 7 na 6, 7 na 5 ali celo 7 na 4. Za vsak bolj moški prekršek smo leteli ven. Ampak nič. Gremo naprej, na naslednjo tekmo lahko gremo z dvignjeno glavo in ponosni. Načrt je še vedno isti. Naredili bomo vse, da ostanemo v igri za polfinale. Ponosni smo na to, kar smo pokazali na igrišču. Pokazali smo se kot pravi borci. Nikogar se nismo ustrašili. Če je bilo to vredno za eno točko, je bilo. Enkrat bomo slej ko prej nagrajeni za takšno igro."

Kapetan Kavtičnik: Nimamo si kaj očitati "Kaj naj rečem? Škoda. Vodili smo večino tekme. Igrali smo dobro. V obrambi smo bili res odlični. Nimamo si kaj očitati. Zdaj moramo premagati Črnogorce. Še enkrat moramo prikazati takšno igro, takšno obrambo. Upam, da bomo imeli spet podporo s tribun. Navijači so res neverjetni. Naredili so super vzdušje, kar nam daje dodatno moč v težkih trenutkih," se je tekme dotaknil kapetan Kavtičnik. "Še enkrat moramo prikazati takšno igro, takšno obrambo. Upam, da bomo imeli spet podporo s tribun. Navijači so res neverjetni. Naredili so super vzdušje, kar nam daje dodatno moč v težkih trenutkih," pravi Kavtičnik. Foto: Mario Horvat/Sportida "Proti Nemcem smo dokazali, da lahko premagamo prav vsakega. Smo pa izgubili eno točko. V rokometu sem doživel že marsikaj. Tako pač je. O tem ne želim razmišljati. Sojenja ne bom komentiral," je dodal izkušeni slovenski rokometaš.

"Iskreno povedano, ne verjamem, da bi se to zgodilo"

Tudi Darko Cingesar je tako kot Kavtičnik izpostavil, da je v karieri že doživljal tako dramatične razplete in da je prav to čar rokometa: "Morda na trenutke na vse skupaj preveč vplivajo sodniki. S tem se moraš čim prej sprijazniti."

"Morda na trenutke na vse skupaj preveč vplivajo sodniki. S tem se moraš čim prej sprijazniti," je dejal Cingesar. Foto: Mario Horvat/Sportida Na vprašanje, ali bi sodnika pogledala zadnjo akcijo, če bi bili strani obrnjeni in bi Slovenija zaostajala za gol, je odgovoril: "Ne. Ne verjamem. Iskreno povedano. V to ne verjamem."

V slovenskem taboru se zavedajo, da morajo na zadnji tekmi proti Črni gori, ki jo bodo odigrali v sredo, še enkrat pokazati takšen pristop. Potem tudi zmaga ne bi smela biti vprašljiva.