Rokometna zveza Slovenije napoveduje tožbo in sporoča: tokrat bomo šli do konca

EHF zavrnila slovensko pritožbo

Slovenska rokometna reprezentanca po sinočnjem razpletu tekme med Slovenijo in Nemčijo, ki se je končala z remijem (25:25) in spornimi sodniškimi odločitvami , razmišlja o protestnem odhodu z evropskega prvenstva. Odločitev bodo sprejeli danes ali najpozneje jutri. Zveza se je na sinočnje sojenje pritožila na Evropsko rokometno zvezo in bila zavrnjena, a že napoveduje novo pritožbo in boj do konca.

Ključni poudarki: Rokometni reprezentanci Slovenije in Nemčije sta se v 2. krogu skupinskega dela evropskega prvenstva na Hrvaškem v napetem dvoboju razšli brez zmagovalca (25:25). Rokometna zveza Slovenije se je zaradi spornih sodniških odločitev, Nemci so izenačujoči zadetek dosegli po petminutni sodniški videoanalizi, pritožila, a je disciplinska komisija Evropske rokometne zveze (EHF) njeno pritožbo zavrnila. RZS se bo tudi na to odločitev pritožila, pritožba pa bo še bolj obsežna in podrobna kot prva. Nezadovoljstvo v slovenskem taboru je tako veliko, da reprezentanca zaradi nestrinjanja s sodniškim kriterijem na tekmah z Makedonijo in Nemčijo razmišlja o predčasnem odhodu z evropskega prvenstva. Odločitev bodo sprejeli danes ali najpozneje jutri. Slovenijo čaka v sredo še zadnja tekma skupinskega dela, ko se bo v Zagrebu pomerila s Črno goro. Če bi ostala neporažena, bi si zagotovila nastop v drugem delu tekmovanja.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Slovenska rokometna reprezentanca zaradi spornih sodniških odločitev na prvi in drugi tekmi evropskega prvenstva v Zagrebu razmišlja o protestnem odhodu z evropskega prvenstva. Kot so povedali njeni predstavniki na novinarski konferenci v hrvaški prestolnici, bo predsedstvo Rokometne zveze Slovenije na čelu s predsednikom Franjem Bobincem končno odločitev sprejelo danes ali najpozneje jutri.

EHF je zavrnila pritožbo Slovencev

Medtem pa je že znano, da je Evropska rokometna zveza (EHF) oz. njena disciplinska komisija zavrnila pritožbo slovenske rokometne zveze, ki jo je vložila po sinočnji tekmi, in s tem potrdila sinočnji remi (25:25).

Generalni sekretar RZS Goran Cvijić je napovedal boj do konca. "Gremo do konca. Razmišljamo o civilni tožbi proti EHF in pritožbi na Športno razsodišče (Cas) v Lozani, če bo to potrebno. V nobenem primeru pa se ne bomo sprijaznili z zavrnitvijo EHF," je napovedal.

Flash news: The EHF Commision has rejected the protest filed by the Slovenian Handball Federation. The result of the match is confirmed: 25:25 #ehfeuro2018 — EHF EURO (@EHFEURO) January 16, 2018

Slovenska reprezentanca ima še do 20. ure čas, da se na odločitev EHF pritoži, in bo po besedah Uroša Mohoriča, direktorja slovenske reprezentance, to tudi storila.

"Razlog za zavrnitev naše pritožbe naj bi bi bil v tem, da se nimamo pravice pritoževati nad odločitvami sodnika, delegata, niti na nominacije sodnikov. Ne glede na odločitve sodnika, ali so te v skladu z rokometnimi pravili ali ne, so te dokončne. Sinočnji rezultat ostaja nespremenjen," je potrdil Mohorič in napovedal, da bo nova pritožba še bolj obširna in natančna kot prva.

Foto: Mario Horvat/Sportida

Tobias Reichmann je izkoristil sedemmetrovko za končnih 25:25. Foto: Mario Horvat/Sportida

Spomnimo:

Slovenski rokometaši in številni slovenski navijači so sinoči že proslavljali zmago proti Nemcem, ko sta litovska sodnika Gatelis-Mazeik šest sekund pred koncem obračuna po golu Blaža Janca in vodstvom Slovenije s 25:24, po protestu nemške klopi uveljavila novo rokometno pravilo. Po ogledu videoposnetka sta Blažu Blagotinšku, ki naj bi bil v trenutku zadnjega nemškega napada manj kot tri metre oddaljen od sredine igrišča, pokazala rdeči karton, Nemčiji pa dosodila sedemmetrovko. Uspešno jo je izkoristil Tobias Reichmann, ki je zadel za končnih 25:25.