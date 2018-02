Letos nima tako vidne vloge, a vseeno stiska pesti #zanaše športnike

Na teh olimpijskih igrah je do zdaj nastopila v štafeti 4 krat 5 kilometrov, kjer so dekleta na koncu osvojila 8. mesto. Besničanka bi lahko nastopila še v ekipnem šprintu, vendar je vse odvisno od odločitve glavnega trenerja.

"Res je, rezultatsko smo danes prikazale eno boljših predstav. Kot sem že dejala, imela sem odgovorno nalogo s to zadnjo predajo, bila zraven Američanke in Nemke, vsi vemo, kakšni konkurentki sta. A štafetni tek je boj dekleta proti dekletu, poskusila sem držati stik, dokler je šlo, ko ni šlo več, ni šlo, a mislim, da je rezultatsko dobro uspelo. Štafetna tekma je specifična, veš, da si v podrejenem položaju v primerjavi z drugimi, in poskusiš iztisniti čim več iz sebe. To sem naredila, kaj je to pomenilo, ne vem, ampak danes so bile pomembne uvrstitve in vsa reprezentanca je lahko zadovoljna," je po štafeti dejala Fabjanova, ki še ne ve, ali ji bo trener Stefano Saracco dal priložnost tudi na ekipni tekmi, kjer nastopita po dve iz vsake reprezentance.

Vesna pa ob svojih nastopih še vseeno stiska pesti #zanaše športnike.