Utrujena Anamarija Lampič: Če bom le imela čas

Ena najperspektivnejših slovenskih tekačic na smučeh Anamarija Lampič je že končala svoje nastope na olimpijskih igrah. V sredo je nastopila v ekipen šprintu, kjer sta z Alenko Čebašek osvojili odlično šesto mesto in lepo zaokrožili slovenske nastope v smučarskih tekih.

Lampičeva praktično ni imela nobenega časa, da bi lahko navijala #zanaše olimpijce, saj je bil njen urnik izjemno natrpan. Morda si bo po svojih nastopih vzela nekaj časa in si ogledala kakšen slovenski nastop. Poglejte si, kaj je vedno nasmejana Anamarija povedala pred odhodom v Južno Korejo.

In kaj je Lampičeva povedala po svojem zadnjem nastopu in šestem mestu v ekipnem šprintu? "Uspel nama je nadpovprečen nastop. Z Alenko sva odlična tekaška kombinacija, zato sva lahko zelo veseli. Moj padec? Ni panike. Tempo je bil umirjen. Hitro sem se vrnila. Zadovoljna sem. Ne le s to tekmo, temveč z vsemi olimpijski nastopi. Zdaj priznam, da sem že kar malce utrujena, sem pa iz sebe iztisnila vse, kar sem lahko," se je po tekmi smejalo Lampičevi.