"Vedno #zanaše"

Kljub temu so naši hokejisti proti Norvežanom odigrali zelo lepo tekmo in še enkrat pokazali svojo kakovost. Slovenska olimpijska reprezentanca je v Južni Koreji videti kot velika družina in tudi hokejisti so tisti, ki kljub natrpanemu urniku navijajo #zanaše športnike.

Kaj je pred odhodom na olimpijske igre povedal Mitja Robar, eden izmed kandidatov za zastavonošo?

"Olimpijske igre so res nekaj posebnega. Ne želim govoriti o rezultatskih ciljih. Seveda bi si želel ponoviti uspeh iz Sočija. Želel bi, da drago prodamo svojo kožo, da pustimo srce na ledu, da bomo prava ekipa, kot znamo biti. Kaj bo to prineslo, pa bomo videli na koncu. Vemo, da na igrah štejejo kolajne, a mislim, da javnost realno ve, do kod lahko kakšen športnik seže. Po Sočiju sem videl, da je tudi v našem sedmem mestu prepoznala velik uspeh. Če daš od sebe vse, ljudje to vidijo in znajo ceniti. Če bo vsak odigral na ravni, ki je je sposoben, bomo lahko zadovoljni," je pred odhodom na olimpijske igre povedal Robar.