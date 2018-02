Razblinjene sanje Filipa Flisarja: Prišel sem po zmago!

OI, smučanje prostega sloga, smučarski kros, moški

Sedem zmag in skupno 14 uvrstitev na stopničke v svetovnem pokalu, mali kristalni globus, naslov svetovnega prvaka in odličje na X-igrah. Filip Flisar je v svoji karieri želel osvojiti le še nekaj – olimpijsko odličje. Zadnjo, manjkajočo lovoriko. Rezultatske osnove, s katero bi podkrepil svojo kandidaturo, letos sicer ni imel, saj je na osmih tekmah svetovnega pokala v tej zimi le enkrat nastopil v polfinalu ter po zmagi v malem finalu zasedel peto mesto.

Tudi tokrat se je njegov boj končal v polfinalu in nato malem finalu. Tako je bilo že v Vancouvru in Sočiju. "Razočaran bi bil, če v zadnjih štirih letih ne bi dal vse od sebe in krvavo 'scal'. Zato sem zdaj zgolj žalosten. To je dober rezultat, a ni tisto, na kar sem meril. S tem se bom moral sprijazniti. Če bom žalosten še dva meseca, mi to ne bo pomagalo," je po končnem sedmem mestu dejal Flisar, ki je vse do polfinala nakazoval, da je pripravljen še za kaj več.

Naslov olimpijskega prvaka je osvojil Kanadčan Brady Leman. Foto: Reuters

Obetaven začetek …

Da ima hitre smuči in pravi tekmovalni dan, je bilo mogoče slutiti že po dopoldanskih kvalifikacijah. Čeprav je začel nekoliko zadržano, je nato s pospeševanjem postavil peti čas. "Pritisk na moje 'šunke' bo še zelo hud," je takrat pogledoval proti izločilni fazi tekmovanja. V njej je, podobno kot že leta 2014 v Sočiju, prestavil v višjo prestavo. V osmini finala se je tako postavil na čelo kvarteta, se igral z linijo in si že do polovice privozil neulovljivo prednost.

Podobno je začel tudi v četrtfinalu, le da je v zadnjem delu predse spustil Švicarja Armina Niedererja, a vseeno gladko napredoval v polfinale. Predvsem mu ni bilo treba iskati tveganih manevrov, zaradi katerih so se v drugih skupinah dogajali grdi padci. Tako so na primer Terence Tchiknavorin, Christoph Wahrstötter in Cristopfer Delbosco progo v snežnem parku v Phoenixu zapuščali na reševalnih saneh.

"Storil si vse, kar si lahko," je Filipa tolažil vodja olimpijske reprezentance Franci Petek. Foto: MaPa

Če želiš zmagati, moraš biti najhitrejši

Sanje o kolajni so se končale v polfinalu, kjer so ga po manj prepričljivih daljših zavojih prehiteli vsi trije tekmeci. Na čelu s Kanadčanom Bradyjem Lemanom, ki se je nato tudi v finalu v velikem slogu zavihtel na vrh, medtem ko sta do srebra in brona prišla Marc Bischofberger in Rus Segej Ridzik. "Zasluženi dobitniki kolajn," je z rameni skomignil 30-letni Mariborčan.

"Vseeno je, s kom sem bil v skupini. V Pjongčang sem prišel po zmago. Če jo želiš, moraš premagati vse. Izgovorov zato ne bom iskal. Verjamem, da sem dobro pripravljen, a smučarski kros ni tek na 400 metrov. Tam tekač, ki je dobro pripravljen, v večini primerov pristane v okvirih svojih zmožnosti. Naš šport pa je bil nepredvidljiv," je dodal Flisar, ki zdaj ob poslavljanju od Južne Koreje vlogo adutov za drugo odličje prepušča preostalim slovenskim športnikom, predvsem deskarjem na snegu.