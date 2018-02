Flisar med najboljših sedem, kraljica smuka Italijanka, na delu tekači in tekačice

ZOI, PJONGČANG, 12. TEKMOVALNI DAN

Smučar prostega sloga Filip Flisar je v smučarskem krosu na zimskih olimpijskih igrah v Južni Koreji osvojil sedmo mesto. V ženskem smuku je Maruša Ferk osvojila 19. mesto, slovensko zastopstvo pa imamo tudi v smučarskih tekih, kjer v ekipnem šprintu nastopata moška in ženska dvojica.

Prvo dejanje sredinega dne na olimpijskih igrah je bil ženski smuk. Največje veselje je prinesel v italijanski tabor, edina slovenska predstavnica Maruša Ferk pa je osvojila 19. mesto.

Najboljši slovenski smučar prostega sloga Filip Flisar je v smučarskem krosu osvojil sedmo mesto. Prebil se je do polfinala, kjer je v svoji skupini osvojil zadnje mesto in nato še tretjič zapored na ZOI (tako kot 2010 in 2014) nastopil v malem finalu. Sedmo mesto je njegova druga najboljša uvrstitev vseh časov. V Sočiju je bil šesti, v Vancouvru pa osmi.

Slovenija ima svoje predstavnike tudi v moškem (Janez Lampič, Miha Šimenc) in ženskem (Anamarija Lampič, Alenka Čebašek) ekipnem šprintu v prosti tehniki. Dekleti sta v svoji polfinalni skupini osvojili visoko 3. mesto.

Na moškem hokejskem turnirju, na katerem se je v torek od ZOI v Pjongčangu poslovila Slovenija, bodo danes znani polfinalisti.

Končne odločitve, 12. tekmovalni dan: Alpsko smučanje

Smuk, ženske (Maruša Ferk - 19.) Smučanje prostega sloga

Smučarski kros, moški (Filip Flisar - 7.) Smučarski tek

11.00 ekipni sprint, prosto, moški (Janez Lampič, Miha Šimenc)

ekipni sprint, prosto, ženske (Anamarija Lampič, Alenka Čebašek) Hitrostno drsanje

12.00 ekipno zasledovanje, moški

ekipno zasledovanje, ženske Bob

12.40 dvosed, ženske,

3. in 4. vožnja Hokej na ledu

ženske:

08.40 tekma za 3. mesto