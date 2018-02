Čehi po kazenskih strelih prek Američanov v polfinale

OLIMPIJSKE IGRE, PJONGČANG, HOKEJSKI TURNIR, MOŠKI, ČETRTFINALE

Na moškem hokejskem turnirju 23. zimskih olimpijskih iger v Pjongčangu so že znani prvi polfinalisti. To so Čehi, ki so v prvem četrtfinalu po kazenskih strelih premagali ZDA. Ob 8.40 se bodo v četrtfinalu spopadli še hokejisti Norveške in Rusije, popoldne ob 13.10 pa še Švedske in Nemčije ter Kanade in Finske.