Finke se veselijo brona, kdo bo na olimpu?

Olimpijski hokejski turnir, ženske

Na ženskem hokejskem turnirju v Južni Koreji bosta v četrtek na finalu obračunali reprezentanci ZDA in Kanade, zadnja bo lovila peto zaporedno olimpijsko zlato. Američanke so bile olimpijske prvakinje enkrat, v Naganu leta 1998. V sredo so Finke v boju za bron s 3:2 strle Rusijo.

Na ženskem hokejskem turnirju v Južni Koreji sta na tekmi za tretje mesto obračunali Finska in Rusija. Finke so v začetku druge tretjine povedle z 2:0, Rusinje znižale na 1:2, a še pred zadnjim odmorom so Severnjakinje spet vodile za dva zadetka. Rusinje so do konca uspele zadeti še enkrat, a lov za izenačenjem ni bil uspešen, tako da so se Finke brona razveselile z zmago s 3:2.

Kanadčanke in Američanke bodo za zlato obračunale v četrtek. Foto: Reuters

V četrtkovem finalu si bosta nasproti stali ZDA in Kanada. V skupinskem delu so z 2:1 zmagale Kanadčanke, ki bodo poskušale olimpijsko zlato osvojiti še petič zapored. Do zdaj so dekleta na olimpijskih igrah tekmovala šestkrat. Kanadčanke so bile zlate na skoraj vseh tekmovanjih petih krogov, če na premiernih OI so bile druge. Na zadnjem tekmovanju v Sočiju so Kanadčanke v finalu premagale Američanke, bron pa so si z zmago nad Švedsko priborile Švicarke.

Na tekmi za peto mesto je Švica z nogometnih 1:0 premagala Japonsko, Švedinje, ki so v Aziji razočarale, pa so visoko premagale združeno Korejo.

Polfinale in tekmi za odličja

Finale

Tekma za 3. mesto

Tekmi za 5. in 7. mesto

Polfinale

Skupinski del

Skupina A

Lestvica in sistem skupine A *Zmagovalka in drugouvrčena reprezentanca se je po treh tekmah skupinskega dela uvrstila v polfinale, tretje- in četrtouvrščena izbrana vrsta sta se po skupinskem delu na dodatni tekmi pomerili za dve polfinalni vstopnici, tretja se je udarila z drugo iz skupine B, četrta pa z zmagovalko skupine B.

Skupina B