Ljudje, rojeni v teh znakih, se ne znajo sprostiti

Stres za nekatere ljudi ni občasen pojav v kriznih razmerah, ampak neprestan šum v ozadju, ki ga povzročajo skrbi, pričakovanja, analize, preverjanje ... Zdi se jim, da si morajo sprostitev "zaslužiti" in da bodo do nje upravičeni šele, ko bodo vse opravili. Takšni so predvsem trije znaki horoskopa.

Devica

Device ves čas nekaj popravljajo, urejajo in preizprašujejo, zato praktično nobenega dneva ne končajo z občutkom, da so vse "končale". Zlahka se ujamejo v podrobnosti, ki drugim niso pomembne, njim pa ne dajo miru. Celo v trenutkih počitka razmišljajo o tem, kaj morajo še preveriti, kaj bi lahko storile drugače in kako naj se prihodnjič izognejo napakam.

Škorpijon

Škorpijoni redko izgubijo nadzor nad seboj in nad položajem, ker jim je pomembno, da imajo občutek varnosti in jasne slike o tem, kaj se dogaja. Pogosto vse držijo v sebi, zato se jim stres spremeni v napetost, ki jih še dolgo spremlja. Ves čas razmišljajo, analizirajo namere drugih in iščejo skrite pomene, vse to pa jih mentalno povsem izčrpa.

Kozorog

Kozorogi se težko "izključijo", ker v mislih vedno premlevajo naslednji korak, pa naj bo to rok, obveznost, odgovornost ali načrti za prihodnost. Obremenjujejo se z mislijo, da se ne smejo ustaviti, ker bo v tem primeru razpadel ves sistem. Tudi med počitkom imajo občutek krivde, zato je sprostitev le alineja na seznamu stvari, ki jih ne utegnejo opraviti.