Tem znakom horoskopa ne zaupajte svojega denarja

Odločitev za kakršenkoli poslovni podvig, posojilo ali podpisovanje pogodbe terja previdnost, po mnenju astrologov pa je treba še bolj paziti, če je vaš potencialni poslovni partner rojen v enem od teh znakov horoskopa.

Dvojčka

Dvojčki so vrhunski prodajalci in komunikatorji, kar je v poslu velika prednost, a tudi nevarno orožje. So izjemni manipulatorji, ker obvladajo informacije. Projekt vam bodo predstavili kot življenjsko priložnost, ob tem pa v plazu besed in šarma spretno skrili vsa potencialna tveganja. Ni nujno, da vam bodo denar odtujili, znajo pa manipulirati tako, da ga vložite tja, kamor jim najbolj ustreza. So tudi zelo nelojalni in takoj, ko bodo videli boljšo priložnost, vas bodo brez slabe vesti pustili za seboj.

Škorpijon

Škorpijoni se v posel podajo dolgoročno. So strategi, ki skrivajo svoje prave namere, vse dokler nimajo položaja popolnoma pod svojim nadzorom. Radi manipulirajo s pomočjo skrivnosti in prevlade. Našli bodo vaše šibkosti in jih izkoristili v pogajanjih, da bi dobili boljši položaj ali provizijo. So mojstri upravljanja denarja drugih, vedno pa zagotovijo, da velik del dobička tako ali drugače konča pri njih. Če se jim zdi, da jih hočete pretentati, postanejo nevarni in se neredko zatečejo celo k izsiljevanju.

Kozorog

Morda se kozorogi zdijo kot zanesljivi poslovni partnerji, ker so deloholiki in spoštujejo strukturo, a so tudi znamenje, ki ga vodijo izključno lastne ambicije. Njihova finančna manipulacija je hladnokrvna in preračunljiva. Izkoristili vas bodo kot stopnico do lastnega uspeha, nato pa vas brez zadržkov zavrgli, ko vas ne bodo več potrebovali. So mojstri iskanja lukenj v zakonih ter v subtilnem prelaganju odgovornosti in tudi stroškov na druge. Zanje je posel vojna, v kateri zmaga tisti z največjim zaslužkom.

Ribi

Ribe so za nekatere nepričakovan del tega seznama, a je njihova manipulacija najbolj subtilna – temelji namreč na igranju žrtve ali nesposobnosti. Prepričajo vas, da sami prevzamete vse delo in finančno tveganje, one pa bodo nato uživale v dobičku pod pretvezo, da jih "številke zmedejo" ali da niso "razumele pogodbe". Obvladajo pasivno manipulacijo in znajo iz ljudi izvleči denar z vzbujanjem sočutja ali krivde. Ko posel propade, takoj izginejo in dolgove pustijo vam, one pa že iščejo novega "rešitelja".