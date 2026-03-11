Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Ne vprašajo za ceno: ti znaki horoskopa imajo najdražji okus

Foto: Shutterstock

Nekateri ljudje imajo prirojeno sposobnost, da med vsemi možnostmi vedno izberejo najdražjo in najbolj razkošno. Zanje kakovost nima cene, bistven je užitek. Glavni hedonisti zodiaka, ki zapravljajo, kot da jutrišnji dan ne obstaja, so pripadniki teh nebesnih znamenj.

Lev

Levi so prepričani, da jim luksuz pripada. Ne kupujejo le oblačil, ampak investirajo v lastno podobo. Dizajnerski kosi, prestižen nakit in najnovejša tehnologija so zanje orodje, s katerim gradijo svoj status in svetu kažejo svojo edinstvenost. Cena je zanje le številka, ki potrjuje vrednost, njihov moto pa: "Zaslužim si najboljše."

Bik

Bikov za razliko od levov ne privlači blišč, temveč vrhunska kakovost in čutno udobje. Raje vložijo v popoln plašč iz kašmirja kot v deset povprečnih, njihov dom pa je poln najboljših materialov in dobre hrane. So pridni delavci in prepričani, da si zaslužijo užitek. Ne zapravljajo impulzivno, temveč premišljeno vlagajo v dolgoročno udobje.

Tehtnica

Tehtnice imajo prirojen občutek za estetiko, nezmotljivo oko za lepoto in jih privlači vse, kar je prefinjeno. Zapravljajo za umetnost in dizajnersko pohištvo, ker so prepričane, da okolica vpliva na njihov notranji mir. Ne prenesejo ničesar, kar je ceneno ali neokusno, in so pripravljene plačati več za popolno ravnovesje med obliko in funkcijo.

