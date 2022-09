Tragedija v Bosni: deklica se bori za življenje, zaradi alkohola umrli oče, mati in brat

V grozljivi prometni nesreči, ki se je zgodila v soboto okoli 20. ure zvečer pri Mostarju v Bosni in Hercegovini so štiri osebe izgubile življenja, poroča hercegovski portal Bljesak.info, ki je objavil tudi fotografije poškodovanih avtov. Nesreča se je zgodila na magistralni cesti v kraju Buna–Zaton južno od Mostarja, nesreča pa naj bi bila posledica prekomernega uživanja alkohola in dirkanja z vozili.

Prometna nesreća na Buni #Mostar



Više poginulih i ozlijeđenih pic.twitter.com/QAjYmNR7ly — Bljesak.info (@Bljesak) September 24, 2022

V nesreči so umrli 35-letnik, 34-letnica in 9-letnik, ki so bili v osebnem vozilu znamke Renault Scenic ter 46-letnik iz avtomobila BMW X5. V avtomobilu Renault je bila še triletna deklica, ki se v bolnišnici bori za življenje.

Pokojna mati je bila članice Hrvaške demokratske skupnosti

Pokojna 35-letnica je bila članica največje hrvaške parlamentarne politične stranke Hrvaške demokratske skupnosti v BiH, ki je tragično novico objavilo na svoji uradni spletni strani. "Z neizmerno žalostjo in bolečino sporočamo, da je skupaj z možem in sinom tragično preminula naša članica. Bila je dolgoletna vidna članica, ki je v svojem delu pustila neizbrisen pečat. Družini izrekamo iskreno sožalje. Počivajte v božjem miru," so zapisali na svojem profilu na Facebooku.

Deklica je utrpela hude telesne poškodbe

Deklica, ki se bori za življenje, je bila hospitalizirana na oddelku za anestezijo, reanimacijo in intenzivno terapijo. Utrpela je hude telesne poškodbe, zaradi katerih je v življenjski nevarnosti, so sporočili z mostarske bolnišnice.

V nesreči so bila sicer udeležena kar štiri vozila. Huje poškodovane so tudi osebe iz drugih dveh avtomobilov. Preiskava nesreče je trajala več kot pet ur. Po preiskavi so trupla žrtev prepeljali v mrtvašnico Bijeli Brijeg, promet pa je bil popolnoma ustavljen do 2. ure zjutraj. Fotografije tragične nesreče si lahko ogledate tukaj.