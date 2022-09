Policija noče povedati, ali je Miha Kordiš povzročil nesrečo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poslanec Levice Miha Kordiš naj bi v četrtek, 8. septembra, v popoldanskih urah v okolici Škofje Loke povzročil prometno nesrečo, poroča Požareport.si. S svojim vozilom naj bi se voznici, ki je vozila pred njim, zaletel v zadnji del avtomobila. Policija nam na vprašanje, ali je Kordiš res povzročil nesrečo, kljub pravici javnosti do obveščenosti in kljub temu, da je Kordiš javna oseba, ni odgovorila.

"Na vprašanja o konkretnih fizičnih osebah ne moremo dati odgovora. So pa škofjeloški policisti prejšnji četrtek obravnavali dve prijavi prometnih nesreč z materialno škodo. V eni je voznik v Poljanski dolini trčil v divjad, v drugi, ki se je zgodila v Škofji Loki, pa je voznik zaradi prekratke varnostne razdalje trčil v avtomobil pred seboj. Za to drugo nesrečo je bil proti povzročitelju uveden prekrškovni postopek z izdajo plačilnega naloga. Gre za prekršek. Nihče od udeležencev ni bil pod vplivom alkohola in pri nobenem ni obstajal sum vožnje pod vplivom prepovedanih drog," nam je sporočila policija.

Ali drži, da je prometno nesrečo v Škofji Loki povzročil poslanec Levice Miha Kordiš, preverjamo tudi pri stranki Levica. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.