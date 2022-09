Moški padel s strehe in umrl

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Moški je med delom na strehi zasebnega objekta padel z višine in umrl.

Moški je med delom na strehi zasebnega objekta padel z višine in umrl. Foto: STA

Včeraj so policisti obravnavali smrtno nesrečo pri delu na strehi zasebnega objekta. Moški je z višine padel na tla in umrl na kraju dogodka. Okoliščine kažejo na nesrečo, odrejena je bila obdukcija, so sporočili kranjski policisti.