Na Krku med vkrcanjem na trajekt zapeljal v morje in umrl

Hrvaški državljan je na otoku Krk med vkrcanjem na trajekt z avtom zapeljal v morje. Vozilo je po padcu v vodo potonilo, voznik pa je v nesreči umrl, je danes sporočila hrvaška policija. Telo umrlega so prepeljali v reško bolnišnico na obdukcijo, ki bo pokazala natančen vzrok smrti.

Nesreča na Krku se je zgodila v soboto okoli polnoči, ko je 55-letni Hrvat poskušal zapeljati na trajekt.

"Žrtev je, ko se je nameravala vkrcati na trajekt, ki pluje med Valbisko in Meragom na otoku Cres, prišla do roba zapornice za vkrcanje na trajekt, ob kateri še ni bilo trajekta. Vozilo je zletelo v morje, zaradi česar sta potonila tako vozilo kot voznik," so sporočili s policije.

Po poročanju spletnega portala Index.hr, ki se sklicuje na neuradne informacije, je voznik čakal v vrsti za trajekt, a je v nekem trenutku iz za zdaj neznanega razloga spremenil smer vožnje in pristal v morju.