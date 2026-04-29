Real skoraj zapravil visoko prednost, brejk Panathinaikosa v Valencii

Košarkarjem Panathinaikosa je uspel prvi brejk na tekmah četrtfinala evrolige. V Valencii so domače premagali z 68:67. Olympiakos je doma z 91:70 premagal ugnal Monaco, Fenerbahče pa prav tako doma Žalgiris z 89:78. V sredo zvečer je bila še prva četrtfinalna tekma med madridskim Realom in izraelskim Hapoelom. Domači so prvi polčas dobili za 15 točk, v zadnji četrtini (16:27) pa skoraj zapravili zmago. Končni izid je bil 86:82.

Real Madrid je redni del končal kot tretji za Olympiakosom in Valencio, za tekmeca pa ima šestouvrščeno ekipo rednega dela iz Izraela. Na prvi četrtfinalni tekmi je vodil vseh 40 minut, imel tudi že več kot deset točk razlike, v končnici pa so se gostje približali. V zadnji minuti in pol so z dvema trojkama Antonia Blakeneya prišli le na -4, a so Madridčani zadržali prednost za zmago. Za zmagovalce je Facundo Campazzo dosegel 21 točk, 13 pa Trey Liyles. Pri poražencih je Blakeney tekmo končal pri 25 točkah.

Tyler Dorsey in soigralci iz Olympiacosa so na prvi tekmi premagali Monaco. Foto: Guliverimage Olympiakos, najboljša ekipa rednega dela, in Monaco sta v zadnjih letih tradicionalna tekmeca v končnici. Grki so imeli v teh dvobojih več uspeha, lani pa so jih tekmeci ugnali v polfinalu. Dobili so tudi oba medsebojna obračuna nove sezone, tokrat pa so bili v Pireju brez moči. Grška ekipa je rezultat nadzorovala od začetka do konca, nerazpoložene tekmece pa je na koncu premagala za 21 točk, gledalce pa z atraktivnimi potezami nekajkrat dvignila na noge.

Saša Vezenkov, MVP rednega dela lige, je dosegel 20 točk, Nikola Milutinov je 13 točkam dodal deset skokov, tri asistence in blokado.

Panathinaikos je prvič v sezoni premagal Valencio. Ekipa iz Aten je vodila vso tekmo, največ z 11 točkami razlike, Španci niti enkrat, so pa z vztrajnostjo tekmo naredili dramatično. Dobri dve minuti pred koncem so izenačili, po zgrešenem enem od dveh prostih metov Kendricka Nunna dve sekundi pred koncem pa imeli zadnji napad za zmago, toda niso prišli do meta. Nunn je bil z 21 točkami najboljši strelec zmagovalne ekipe, pri domačih jih je Jean Montero dosegel 15.

Fenerbahče, branilec naslova, je redni del sezone končal mesto višje od Žalgirisa, a zaradi tega ni bil vlogi favorita. Razlog za to so njegove slabe predstave v zadnjih krogih pred končnico, ko je izgubil pet od šestih dvobojev, povsem drugačne pa so bile v tem obdobju predstave litovske ekipe. Ta je dobila šest od zadnjih sedem tekem, pred mesecem je zmagala tudi v Istanbulu.

Tokrat pa je vodila le na začetku tekme, nato pa je turški reprezentant bošnjaškega rodu Tarik Biberović začel svojo serijo zadetih metov za tri točke, v prvem polčasu jih je zadel pet iz petih poskusov, na odmor pa odšel s 17 točkami in tudi zanesljivim vodstvom svoje ekipe. Tega je tudi po zaslugi obrambe, ki je onemogočila najboljše strelce gostov, zanesljivo obdržala tudi v drugem. Biberović je tekmo končal s 26 točkami, Wade Baldwin jih je dodal 17.

Ekipe igrajo na tri zmage, štirje zmagovalci pa se bodo prebili na zaključni turnir. Ta bo bo potekal zadnji vikend v maju v Atenah, v Telekom Centru. Polfinale bo v petek, 22. maja, finale pa bo v nedeljo, 24. maja.

Evroliga, četrtfinale, prve tekme:

Torek, 28. april

Sreda, 29. april

Pari četrtfinala: Fenerbahče (4) – Žalgiris (5) /1:0/

Real Madrid (3) – Hapoel Tel Aviv (6) /1:0/

Valencia (2) – Panathinaikos (7) /0:1/

Olympiacos (1) – Monaco (8) /1:0/ // izid v zmagah; igrajo na tri zmage

