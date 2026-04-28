Torek, 28. 4. 2026, 17.38
1 minuta
Teniški globus, 28. april
Sinner zanesljivo v polfinale, Ruud po treh tie-breakih strl Cicipasa
Prvi nosilec mastersa v Madridu Jannik Sinner je s 6:2, 7:5 izločil Camerona Norrieja in napredoval v četrtfinale. V tem bo njegov tekmec Španec Rafael Jodar, ki je bil s 7:5, 6:0 boljši od Čeha Vita Koprive. Norvežan Casper Ruud je po hudi bitki in treh tie-breakih premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Poslovil se je šesti nosilec Lorenzo Musetti, izločil ga je Jiri Lehečka.
"Težko bi dobili več tenisa, bolj napetega, kot je bil ta na najini tekmi. Odločeno po treh tie-breakih, noro," je Ruud po pravi drami dejal v izjavi za organizatorje.
Casper Ruud je po treh tie-breakih premagal Stefanosa Cicipasa.
Madrid, masters (8,23 milijona evrov):
- 4. krog:
Jannik Sinner (Ita/1) - Cameron Norrie (VBr/19) 6:2, 7:5;
Arthur Fils (Fra/21) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/25) 6:3, 6:4;
Jiri Lehečka (Češ/11) - Lorenzo Musetti (Ita/6) 6:3, 6:3;
Casper Ruud (Nor/12) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:7 (4), 7:6 (2), 7:6 (3)
Rafael Jodar (Špa) - Vit Kopriva (Češ) 7:5, 6:0;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
- četrtfinale:
Mira Andrejeva (Rus/9) - Leylah Fernandez (Kan/24) 7:6 (1), 6:3