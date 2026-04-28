Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Pe. M., STA

Torek,
28. 4. 2026,
17.38

Osveženo pred

1 minuta

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Casper Ruud tenis Lorenzo Musetti Jannik Sinner teniški globus

Torek, 28. 4. 2026, 17.38

1 minuta

Teniški globus, 28. april

Sinner zanesljivo v polfinale, Ruud po treh tie-breakih strl Cicipasa

Avtorji:
Pe. M., STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Jannik Sinner | Jannik Sinner je za četrtfinale izločil Camerona Norrieja. | Foto Reuters

Jannik Sinner je za četrtfinale izločil Camerona Norrieja.

Foto: Reuters

Prvi nosilec mastersa v Madridu Jannik Sinner je s 6:2, 7:5 izločil Camerona Norrieja in napredoval v četrtfinale. V tem bo njegov tekmec Španec Rafael Jodar, ki je bil s 7:5, 6:0 boljši od Čeha Vita Koprive. Norvežan Casper Ruud je po hudi bitki in treh tie-breakih premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Poslovil se je šesti nosilec Lorenzo Musetti, izločil ga je Jiri Lehečka.

"Težko bi dobili več tenisa, bolj napetega, kot je bil ta na najini tekmi. Odločeno po treh tie-breakih, noro," je Ruud po pravi drami dejal v izjavi za organizatorje.

  Casper Ruud je po treh tie-breakih premagal Stefanosa Cicipasa. Foto: Reuters

Madrid, masters (8,23 milijona evrov):

- 4. krog:
Jannik Sinner (Ita/1) - Cameron Norrie (VBr/19) 6:2, 7:5;
Arthur Fils (Fra/21) - Tomas Martin Etcheverry (Arg/25) 6:3, 6:4;
Jiri Lehečka (Češ/11) - Lorenzo Musetti (Ita/6) 6:3, 6:3;
Casper Ruud (Nor/12) - Stefanos Cicipas (Grč) 6:7 (4), 7:6 (2), 7:6 (3)
Rafael Jodar (Špa) - Vit Kopriva (Češ) 7:5, 6:0;

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

- četrtfinale:
Mira Andrejeva (Rus/9) - Leylah Fernandez (Kan/24) 7:6 (1), 6:3

Casper Ruud tenis Lorenzo Musetti Jannik Sinner teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
