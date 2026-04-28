Sinner zanesljivo v polfinale, Ruud po treh tie-breakih strl Cicipasa

Prvi nosilec mastersa v Madridu Jannik Sinner je s 6:2, 7:5 izločil Camerona Norrieja in napredoval v četrtfinale. V tem bo njegov tekmec Španec Rafael Jodar, ki je bil s 7:5, 6:0 boljši od Čeha Vita Koprive. Norvežan Casper Ruud je po hudi bitki in treh tie-breakih premagal Grka Stefanosa Cicipasa. Poslovil se je šesti nosilec Lorenzo Musetti, izločil ga je Jiri Lehečka.