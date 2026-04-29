Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

29. 4. 2026
1 ura, 24 minut

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Natisni članek
ora 5 Great Wall Motor

Sreda, 29. 4. 2026, 6.48

1 ura, 24 minut

Ora 5 poleg elektrike tudi s klasičnimi motorji

Great Wall Moto ni obupal: preboj v Evropi jim še ni uspel, zdaj ponavljajo recept drugih

Gregor Pavšič

Avtor:
Gregor Pavšič

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,01
GWM ora 5 | Foto GWM

Foto: GWM

Kitajski Great Wall Motor bo v Evropi še enkrat poskusil s prodajo znamko Ora, ki pa tokrat ne bo več ponujala le električnih vozil.

Kitajski avtomobilski proizvajalec Great Wall Motor (GWM) v Evropi že več let išče preboj, vendar so bili dosedanji rezultati precej skromni. Tudi preoblikovanje znamk konec leta 2023, ko sta bili znamki Ora in Wey združeni pod krovno znamko GWM, ni prineslo pričakovanega učinka. Prodajo so skušali spodbuditi z agresivnimi popusti na električni model Ora 3, a je bil vpliv na tržni uspeh omejen.

Poleg elektrike zdaj tudi hibridni pogon in bencinski motorji

Zato je podjetje pripravilo novo strategijo za evropski trg, ki pomeni precejšen odmik od dosedanjega pristopa. GWM ne bo več stavil zgolj na električna vozila, temveč širi ponudbo tudi na hibride, priključne hibride in celo klasične motorje z notranjim zgorevanjem. Hkrati napoveduje za Evropo tudi prihod svoje znamke Haval (športni terenci).

Električna linija ostaja v domeni podznamke Ora, ki pripravlja novo generacijo modelov. Ključni novinec bo GWM ora 5, to je 4,47 metra dolg kompaktni športni terenec, ki bo na evropske trge prišel še letos poleti. Model bo na voljo v več karoserijskih različicah, kar kaže na željo proizvajalca po večji prilagodljivosti in pokrivanju različnih potreb kupcev.

Pomembna novost je tudi razširjena paleta pogonov. Za razliko od dosedanjih modelov bo ora 5 poleg električne različice na voljo tudi kot klasični hibrid in celo z motorjem na notranje zgorevanje. Električna različica bo imela baterijo kapacitete 58,3 kWh in doseg do 435 kilometrov (WLTP). Cene za evropski trg za zdaj še niso znane. 

ora 5 Great Wall Motor
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

