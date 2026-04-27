Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Ponedeljek,
27. 4. 2026,
21.20

Osveženo pred

50 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0

Natisni članek

Natisni članek
Naomi Osaka Arina Sabalenka teniški globus

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 21.20

50 minut

Teniški globus, 27. april

Sabalenka proti Osaki oddala niz

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0
Arina Sabalenka | Arina Sabalenka se je uvrstila v četrtfinale. | Foto Reuters

Arina Sabalenka se je uvrstila v četrtfinale.

Foto: Reuters

NA WTA turnirju serije 1000 v Madridu je prva nosilka Arina Sabalenka v osmini finala s 6:7 (1), 6:3 in 6:2 izločila Japonko Naomi Osako.

 Madrid, masters (8,23 milijona evrov):

- 3. krog:
Casper Ruud (Nor/12) - Alejandro Davidovich Fokina (Špa/20) 6:3, 6:1;
Stefanos Cicipas (Grč) - Daniel Merida Aguilar (Špa) 6:4, 6:2;
Francisco Cerundolo (Arg/16) - Luciano Darderi (Ita/18) 6:2, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/7) - Nicolai Budkov Kjaer (Nor) 6:3, 6:2;
Alexander Blockx (Bel) - Felix Auger Aliassime (Kan/3) 7:6 (3), 6:3;

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

- 4. krog:
Leylah Fernandez (Kan/24) - Ann Li (ZDA/31) 6:3, 6:2;
Hailey Baptiste (ZDA/30) - Belinda Bencic (Švi/11) 6:1, 6:7 (14), 6:3;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Naomi Osaka (Jpn/14) 6:7 (1), 6:3, 6:2;
Karolina Pliskova (Češ) - Solana Sierra (Arg) 6:4, 6:3;
Mira Andrejeva (Rus/9) - Anna Bondar (Hun) 6:7 (5), 6:3, 7:6 (5);
Linda Noskova (Češ/13) - Cori Gauff (ZDA/3) 6:4, 1:6, 7:6 (5);
Marta Kostjuk (Ukr/26) - Catherine Mcnally (ZDA) 6:2, 6:3;

Naomi Osaka Arina Sabalenka teniški globus
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

