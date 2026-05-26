Ferrari luce je prvi električni avtomobil iz Maranella - luso istočasno pomeni alternativo in zagotavlja prihodnji obstoj klasičnih športnikov z deset- in dvanajstvaljnimi bencinskimi motorji.

Foto: Ferrari Ferrari je v Rimu uradno razkril model luce, svoj prvi popolnoma električni avtomobil in hkrati enega najpomembnejših projektov v zgodovini znamke iz Maranella. Novi model pomeni velik tehnološki in konceptni preskok za Ferrari, saj gre za prvi avtomobil znamke s štirimi vrati in petimi sedeži ter prvi serijski ferrari brez motorja z notranjim zgorevanjem.

Kljub prvemu električnemu avtomobilu, je multitehnična prihodnost Ferrarija jasna - večino avtomobilov bo tudi po letu 2030 še poganjal klasični (verjetno hibridni) motor, toda prav električni modeli bodo nižali povprečni izpust znamke in tako posredno omogočili prihodnost najbolj pomembnim modelom z motorji V10 in V12.

Predstavitev v Rimu ni bila naključna. Ferrari je prav v italijanski prestolnici leta 1947 dosegel svojo prvo dirkaško zmago z modelom 125 S, zdaj pa so želeli z modelom luce simbolično pokazati začetek nove ere. Pri Ferrariju poudarjajo, da elektrifikacije ne razumejo kot odpoved tradiciji, temveč kot priložnost za nov razvoj športnih avtomobilov.

Prvi ferrari s petimi sedeži

Luce temelji na povsem namensko razviti električni platformi z novo arhitekturo podvozja in karoserije. Električni pogon je Ferrariju prvič omogočil postavitev kabine s petimi sedeži, saj dosedanja klasična zasnova z motorjem spredaj in menjalnikom na zadnji osi tega ni dopuščala.

Avtomobil je dolg 4,72 metra, zunanjost pa združuje elemente športnega kupeja in SUV-ja. Ferrari poudarja, da so želeli ustvariti avtomobil z več prostora in uporabnosti, ne da bi pri tem izgubili značilna športna razmerja znamke.

Notranjost temelji na minimalistični zasnovi z velikim poudarkom na vozniku. Oblikovalci govorijo o “enotnem volumnu”, kjer so vsi elementi notranjosti, uporabniškega vmesnika in zunanjega videza povezani v skupen oblikovni jezik.

772 kilovatov moči in pospešek do stotice v 2,5 sekunde

Tehnično je luce eden najbolj ekstremnih električnih avtomobilov doslej. Poganjajo ga štirje elektromotorji, po eden za vsako kolo, skupna sistemska moč pa znaša kar 772 kilovatov oziroma 1.050 “konjev”.

Kljub masi 2.260 kilogramov avtomobil do 100 kilometrov na uro pospeši v 2,5 sekunde, do 200 kilometrov na uro v 6,8 sekunde, najvišja hitrost pa presega 310 kilometrov na uro. Doseg po enem polnjenju znaša po WLTP več kot 530 kilometrov.

Ferrari uporablja 800-voltno električno arhitekturo, podobno kot nekateri najnaprednejši električni športni avtomobili na trgu. Baterija ima kapaciteto 122 kilovatnih ur in omogoča hitro polnjenje z močjo do 350 kilovatov. Baterijski sklop so v celoti razvili in izdelali v Maranellu.

Posebnost modela luce je napreden sistem nadzora gibanja avtomobila. Vsako kolo ima svoj elektromotor, lasten sistem za nadzor pogona, ločen sistem za krmiljenje in tudi nadzor navpičnega gibanja vzmetenja.

To pomeni, da lahko avtomobil v realnem času prilagaja navor posameznega kolesa, delovanje vzmetenja in smer vrtenja zadnjih koles glede na razmere na cesti in voznikove ukaze. Ferrari poudarja, da takšna zasnova omogoča bistveno bolj natančen občutek za volanom in večjo agilnost avtomobila kljub visoki masi baterijskega vozila.

Aktivno vzmetenje izhaja iz hiperšportnega modela F80, zadnja prema pa omogoča neodvisno krmiljenje zadnjih koles. Sistem za porazdelitev navora skrbi za hitrejše menjavanje smeri in večjo stabilnost pri visokih hitrostih.

Ferrari želi električnemu avtomobilu vrniti “dušo”

Pri Ferrariju se zavedajo, da je eden največjih izzivov električnih športnih avtomobilov prav pomanjkanje zvoka in mehanskega občutka. Zato so za luce razvili poseben sistem za ustvarjanje avtentične zvočne kulise.

Namesto umetnega sintetiziranega zvoka sistem zaznava vibracije in mehansko delovanje pogonskih komponent ter jih nato v realnem času obdeluje in ojača. Ferrari primerja delovanje sistema z električno kitaro, kjer elektronika poudari naravne vibracije instrumenta.

Voznik lahko z nastavitvami izbira med bolj umirjenim ali izrazito športnim zvočnim karakterjem, zvok pa bo slišen tudi zunaj avtomobila. Ferrari poudarja, da cilj ni posnemanje klasičnega motorja V12, ampak ustvarjanje nove vrste vozniške izkušnje za električni športni avtomobil.

Električni štirikolesni pogon prvič pri Ferrariju

Luce je tudi prvi ferrari z električnim štirikolesnim pogonom. Vsak elektromotor je neposredno povezan s posameznim kolesom, kar omogoča zelo natančen nadzor oprijema in prenosa moči. Ferrari poudarja, da so posebno pozornost namenili občutku pospeševanja, saj želijo odpraviti tipično sunkovitost električnih avtomobilov pri speljevanju.

Elektromotorji temeljijo na tehnologiji iz Ferrarijevega hiperšportnega modela F80. Gre za sinhrone elektromotorje s permanentnimi magneti, ki se lahko vrtijo do 30 tisoč vrtljajev na minuto spredaj oziroma do 25.500 vrtljajev na minuto zadaj.

