Teniški globus, 25. april
Številka ena brez težav, konec pa za četrto in osmo nosilko
Najboljše teniške igralke in igralci se merijo na močnih turnirjih v Madridu. Na ženskem je bil tretji krog usoden za osmo nosilko, Italijanko Jasmine Paolini, ki je po dveh nizih (5:7 in 3:6) izgubila proti Američanki Hailey Baptiste, poslovila pa se je tudi Poljakinja Iga Swiatek. Četrta nosilka je dvoboj proti Američanki Ann Li predala v drugem nizu, ko je zaostajala z 0:3 v igrah. Imela je želodčne težave. Medtem je številka ena z lestvice WTA, Arina Sabalenka, zanesljivo opravila z Romunko Jaqueline Cristian.
Madrid, masters (8,23 milijona evrov):
2. krog:
Alejandro Davidovich (Špa/20) - Pablo Carreno-Busta (Špa) 6:3, 6:3;
Francisco Cerundolo (Arg/16) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:1, 7:5;
Karen Hačanov (Rus/13) - Adam Walton (Avs) 6:2, 6:3;
Luciano Darderi (Ita/18) - Manuel Cerundolo Juan (Arg) 6:1, 6:3;
Jakub Menšik (Češ/23) - Martin Damm Jr (ZDA) 6:3, 6:4;
Casper Ruud (Nor/12) - Jaume Munar (Špa) 6:0, 6:1;
Alexander Blockx (Bel) - Brandon Nakashima (ZDA/28) 3:6, 6:3, 6:4;
Terence Atmane (Fra) - Ugo Humbert (Fra/30) 7:6 (3), 7:6;
Felix Auger Aliassime (Kan/3) - Vilius Gaubas (Lit) 6:3, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Mariano Navone (Arg) 6:1, 3:6, 6:3;
Cobolli Flavio (Ita/10) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:7 (7), 6:1, 6:4;
Daniel Vallejo (Par) - Learner Tien (ZDA/17) 6:4, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/7) - Fabian Marozsan (Mad) 6:2, 6:7 (3), 6:4;
Daniel Merida Aguilar (Špa) - Corentin Moutet (Fra/26) 6:3, 6:4;
Nicolai Budkov Kjaer (Nor) - Denis Shapovalov (Kan/31) 6:2, 6:1;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
3. krog:
Belinda Bencic (Švi/11) - Dijana Šnajder (Rus/18) 6:2, 7:6 (6);
Anna Bondar (Mad) - Laura Samson (Češ) 7:6 (3), 6:1;
Leylah Fernandez (Kan/24) - Iva Jovic (ZDA/15) 3:6, 6:3, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/9) - Dalma Galfi (Hun) 6:3, 6:2;
Ann Li (ZDA/31) - Iga Swiatek (Pol/4) 7:6 (4), 2:6, 3:0 predaja;
Hailey Baptiste (ZDA/30) - Jasmine Paolini (Ita/8) 7:5, 6:3;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jaqueline Cristian (Rom/29) 6:1, 6:4;
Naomi Osaka (Jpn/14) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:1, 6:3.