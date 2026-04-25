Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
S. K.

Sobota,
25. 4. 2026,
23.21

Osveženo pred

31 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
teniški globus

Sobota, 25. 4. 2026, 23.21

31 minut

Teniški globus, 25. april

Številka ena brez težav, konec pa za četrto in osmo nosilko

Avtor:
S. K.

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Iga Swiatek | Iga Swiatek je Madrid zapustila v solzah. | Foto Reuters

Iga Swiatek je Madrid zapustila v solzah.

Foto: Reuters

Najboljše teniške igralke in igralci se merijo na močnih turnirjih v Madridu. Na ženskem je bil tretji krog usoden za osmo nosilko, Italijanko Jasmine Paolini, ki je po dveh nizih (5:7 in 3:6) izgubila proti Američanki Hailey Baptiste, poslovila pa se je tudi Poljakinja Iga Swiatek. Četrta nosilka je dvoboj proti Američanki Ann Li predala v drugem nizu, ko je zaostajala z 0:3 v igrah. Imela je želodčne težave. Medtem je številka ena z lestvice WTA, Arina Sabalenka, zanesljivo opravila z Romunko Jaqueline Cristian.

Valentin Vacherot
Sportal Vacherot izpadel po preobratu, po kar treh urah bitke

Madrid, masters (8,23 milijona evrov):

2. krog:
Alejandro Davidovich (Špa/20) - Pablo Carreno-Busta (Špa) 6:3, 6:3;
Francisco Cerundolo (Arg/16) - Yannick Hanfmann (Nem) 6:1, 7:5;
Karen Hačanov (Rus/13) - Adam Walton (Avs) 6:2, 6:3;
Luciano Darderi (Ita/18) - Manuel Cerundolo Juan (Arg) 6:1, 6:3;
Jakub Menšik (Češ/23) - Martin Damm Jr (ZDA) 6:3, 6:4;
Casper Ruud (Nor/12) - Jaume Munar (Špa) 6:0, 6:1;
Alexander Blockx (Bel) - Brandon Nakashima (ZDA/28) 3:6, 6:3, 6:4;
Terence Atmane (Fra) - Ugo Humbert (Fra/30) 7:6 (3), 7:6;
Felix Auger Aliassime (Kan/3) - Vilius Gaubas (Lit) 6:3, 6:4;
Alexander Zverev (Nem/2) - Mariano Navone (Arg) 6:1, 3:6, 6:3;
Cobolli Flavio (Ita/10) - Camilo Ugo Carabelli (Arg) 6:7 (7), 6:1, 6:4;
Daniel Vallejo (Par) - Learner Tien (ZDA/17) 6:4, 6:3;
Danil Medvedjev (Rus/7) - Fabian Marozsan (Mad) 6:2, 6:7 (3), 6:4;
Daniel Merida Aguilar (Špa) - Corentin Moutet (Fra/26) 6:3, 6:4;
Nicolai Budkov Kjaer (Nor) - Denis Shapovalov (Kan/31) 6:2, 6:1;
 

Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):

3. krog:
Belinda Bencic (Švi/11) - Dijana Šnajder (Rus/18) 6:2, 7:6 (6);
Anna Bondar (Mad) - Laura Samson (Češ) 7:6 (3), 6:1;
Leylah Fernandez (Kan/24) - Iva Jovic (ZDA/15) 3:6, 6:3, 6:2;
Mira Andrejeva (Rus/9) - Dalma Galfi (Hun) 6:3, 6:2;
Ann Li (ZDA/31) - Iga Swiatek (Pol/4) 7:6 (4), 2:6, 3:0 predaja;
Hailey Baptiste (ZDA/30) - Jasmine Paolini (Ita/8) 7:5, 6:3;
Arina Sabalenka (Blr/1) - Jaqueline Cristian (Rom/29) 6:1, 6:4;
Naomi Osaka (Jpn/14) - Anhelina Kalinina (Ukr) 6:1, 6:3.

teniški globus
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Do 24 obrokov brez obresti

Modri Fon aprila

Paketi NEO

