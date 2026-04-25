Številka ena brez težav, konec pa za četrto in osmo nosilko

Najboljše teniške igralke in igralci se merijo na močnih turnirjih v Madridu. Na ženskem je bil tretji krog usoden za osmo nosilko, Italijanko Jasmine Paolini, ki je po dveh nizih (5:7 in 3:6) izgubila proti Američanki Hailey Baptiste, poslovila pa se je tudi Poljakinja Iga Swiatek. Četrta nosilka je dvoboj proti Američanki Ann Li predala v drugem nizu, ko je zaostajala z 0:3 v igrah. Imela je želodčne težave. Medtem je številka ena z lestvice WTA, Arina Sabalenka, zanesljivo opravila z Romunko Jaqueline Cristian.