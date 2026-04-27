Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Volitve 2026
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Natisni članek

Ponedeljek, 27. 4. 2026, 20.17

Konec enega najbolj znanih športnih parov? Fritz in Morgan Riddle sprožila govorice o razhodu

Morgan Riddle | Foto Guliverimage

Ameriški teniški zvezdnik Taylor Fritz in njegova dolgoletna partnerica, vplivnica Morgan Riddle, naj bi se po skoraj šestih letih zveze razšla, poročajo tuji mediji. Govorice je dodatno podžgala sama Riddlejeva z objavami na družbenih omrežjih, kjer je namignila na konec razmerja.

Po poročanju revije People naj bi se par za razhod odločil sporazumno.

28-letna vplivnica je na Instagramu objavila serijo fotografij zadnjih dni, največ pozornosti pa je pritegnila ena, na kateri nosi belo majico z napisom Najboljša bivša punca na svetu.

Objavila je tudi fotografijo, na kateri jo je videti objokana v postelji, kar so številni sledilci razumeli kot jasen namig na razhod. Pod objavo so se usuli komentarji podpore. "Vedno si bila in boš ikona," ji je zapisala ena od sledilk, drugi pa so ji sporočali, da jo bodo spremljali tudi zunaj teniškega sveta.

Morgan Riddle je postala prepoznavna, potem ko se je začela srečevati s trenutno enim najboljših teniških igralcev na turneji.

Od "WAG-sice" do velike zvezde teniškega sveta

Morgan Riddle je zaslovela leta 2022 na Wimbledonu, ko je s podporo Fritzu med dvobojem z Rafaelom Nadalom pritegnila veliko pozornosti. Kmalu je postala ena najbolj prepoznavnih spremljevalk športnikov oziroma tako imenovanih WAG (dekle vrhunskega športnika, za katero je značilno, da je medijsko prepoznavna in ima glamurozen življenjski stil).

Svojo vlogo je spremenila v osebno blagovno znamko in na družbenih omrežjih dokumentirala življenje ob profesionalnem teniškem igralcu, modo s turnirjev in zakulisje teniškega sveta. Zaradi tega si je prislužila celo naziv 'najbolj znana ženska v moškem tenisu'.

Kritikom, ki so ji očitali, da gradi prepoznavnost na Fritzovem uspehu, se nikoli ni posebej posvečala.

Morgan Riddle
Je njeno življenje res tako lepo, kot je videti?

"Spremenila si igro"

Riddlejeva je večkrat poudarila, da v tenis ob začetku zveze sploh ni bila vpeta. "Nisem vedela skoraj nič o tenisu. Fasciniralo me je, kako ta svet deluje, in želela sem to radovednost deliti z drugimi," je pred časom povedala za Grazio.

Iz modnih TikTok objav je v nekaj letih zgradila uspešno kariero vplivnice z več sto tisoč sledilci in številnimi sodelovanji z modnimi znamkami.

Eden najbolj prepoznavnih športnih parov

Fritz in Riddle sta v zadnjih letih veljala za enega najbolj izpostavljenih športnih parov. Redno sta se pojavljala na turnirjih, modnih dogodkih in naslovnicah življenjskih revij. Zato je domnevni razhod sprožil veliko zanimanja, čeprav uradne potrditve para za zdaj še ni.

VEČ NOVIC
Do 24 obrokov brez obresti

Preverite ponudbo klimatskih naprav, pametnih ur, kosilnic, televizorjev, zvočnikov, prenosnih računalnikov, kamer in drugih izdelkov.
Modri Fon aprila

Pomlad je pravi čas za pameten prihranek: z mobitelom Samsung Galaxy A26 256 GB prihranite 129 EUR, s Samsungom Galaxy S26 Ultra 256 GB pa 225 EUR.
Paketi NEO

Izkoristite hitrost do 1 Gbit/s in si zagotovite najboljšo TV-izkušnjo v omrežju Telekoma Slovenije. Če optike še nimate, je rešitev NEO 5G prek mobilnega omrežja.