Nedelja, 26. 4. 2026, 18.46
1 ura, 14 minut
Teniški globus, 36. april
Sinner čaka na tekmeca v osmini finala
Številka ena svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner si je v Madridu priigral osmino finala, ko je v tretjem krogu gladko odpravil Danca Moellerja. Njegov tekmec za mesto v četrtfinalu bo zmagovalec dvoboja med Britancem Norriejem in Argentincem Tirantejem. Dva para osmine finala sta že znana, Jiri Lehačka se bo pomeril z Lorenzom Musettijem, Tomas Etcheverry pa s Francozom Arthurjem Filsom.
Madrid, masters (8,23 milijona evrov):
3. krog:
Jannik Sinner (Ita/1) - Elmer Moeller (Dan) 6:2, 6:3;
Tomas Etcheverry (Arg/25) - Dino Prižmič (Hrv) 2:6, 6:4, 6:3;
Jiri Lehečka (Češ/11) - Alex Michelsen (ZDA/33) 6:4, 6:2
Lorenzo Musetti (Ita/6) - Tallon Griekspoor (Niz/29) 6:4, 7:5;
Madrid, WTA 1000 (8,23 milijona evrov):
3. krog:
Marta Kostjuk (Ukr/26) - Jessica Pegula (ZDA/5) 6:1, 6:4;
Caty McNally (ZDA) - Katerina Siniakova (Češ) 3:6, 6:2, 7:6 (2);
Linda Noskova (Češ/13) - Ljudmila Samsonova (Rus/20) b. b.;
Coco Gauff (ZDA/3) - Sorana Cirstea (Rom/25) 4:6, 7:5, 6:1;
Solana Sierra (Arg) - Zeynep Sönmez (Tur) 0:6, 6:2, 6:3;
Karolina Pliškova (Češ) - Elise Mertens (Bel/19) 7:5, 6:2, 7:6 (2).