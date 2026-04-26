Sinner čaka na tekmeca v osmini finala

Številka ena svetovnega tenisa, Italijan Jannik Sinner si je v Madridu priigral osmino finala, ko je v tretjem krogu gladko odpravil Danca Moellerja. Njegov tekmec za mesto v četrtfinalu bo zmagovalec dvoboja med Britancem Norriejem in Argentincem Tirantejem. Dva para osmine finala sta že znana, Jiri Lehačka se bo pomeril z Lorenzom Musettijem, Tomas Etcheverry pa s Francozom Arthurjem Filsom.