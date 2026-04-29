Čevlji – razlog, da večer preživiš na stolu namesto na plesišču

Potem pa se vsako leto znova naučim isto stvar: outfit se ne začne pri obleki. Začne se pri čevljih.

Obleka se nekako že najde. Čevlji pa … skoraj nikoli niso tako preprosta odločitev. Lepi? Da. Udobni? Redko. Primerni za cel večer? Še redkeje.

Poletje vedno pride malo prehitro. En dan si še v supergah, naslednji pa stojiš pred omaro in razmišljaš: okej, kaj bom pa obula za tole?

Maturantski večer se ne začne zvečer

Maturantski ples se začne že popoldne. S čakanjem pred dvorano, fotografiranjem, živčnostjo in tistim občutkom, da mora vse zdržati do jutra. Ravno tam pa se čevlji izdajo. Ne na prvem koraku. Na tretji uri.

Spomnim se svojih prvih pet. Na fotografijah so bile popolne. V resnici pa sem že po dveh urah razmišljala samo še o tem, kje lahko sedem.

Danes gledam drugače. Če čevlji že v trgovini niso popolnoma udobni, jih ne vzamem. Ker vem, kako se ta zgodba konča.

Zato raje izberem nekaj, kar lahko zdrži cel večer – nižjo peto, stabilen podplat, mehkejši material. Nekaj, v čemer lahko stojiš, hodiš in tudi plešeš, ne da bi ves čas razmišljala o svojih stopalih. Zadnja leta vse pogosteje posežem po nižjih, t. i. mačjih petah. Dovolj elegantne za fotografije, dovolj stabilne za ples. Predvsem pa so takšne, v katerih zdržiš več kot eno uro brez razmišljanja o tem, kdaj bo konec večera.

Pri fantih je zgodba presenetljivo podobna. Čevlji, ki so videti odlično na sliki, niso nujno tisti, v katerih zdržiš večer. Malo mehkejši, bolj prilagodljiv model naredi ogromno razliko tudi za očete, ki na koncu večera ugotovijo, da so bili več na nogah kot maturanti.

Zadnja leta ne kompliciram več. Grem tja, kjer lahko na enem mestu preizkusim več slogov in hitro vidim, kaj dejansko deluje. V Deichmannu je to precej preprosto: od elegantnih sandalov do bolj klasičnih modelov, ki jih lahko nosiš še naslednji dan – in iskreno, največkrat izberem tiste druge. Ker na koncu ne šteje, kako so čevlji videti ob šestih popoldne, ampak kako se v njih počutiš ob polnoči.

Poroka, koncert ali večer, ki traja dlje, kot si mislila

Potem pa pridejo večeri, ki so malo bolj umirjeni. Poroka. Koncert. Večerja, ki se zavleče.

Najprej sediš. Potem stojiš. Potem se sprehajaš. Potem še malo plešeš. To so večeri, kjer čevlji ne smejo biti "lepi za deset minut".

Enkrat sem naredila točno to napako. Izbrala sem čevlje, ki so bili popolni za prihod. Ne pa za tri ure kasneje. Tisti večer pa sem si najbolj zapomnila ravno to: kako sem komaj čakala, da jih sezujem.

Zato vedno pogosteje izberem modele, ki morda delujejo umirjeno, ampak zdržijo dlje. Takšne, ki niso samo za vhod v dvorano, ampak tudi za tisti del večera, ko se vse sprosti in postane najboljše. Še en trik, ki ga vedno znova uporabim – če oblečem širše hlače ali palazzo kroj, izberem čevlje z rahlo podaljšano konico. Ravno toliko, da pokukajo izpod hlač. Noga je videti daljša, silhueta bolj čista, občutek pa še vedno udoben.

Napaka, ki jo naredimo skoraj vsi

Kupimo čevlje za trenutek. Ne za večer. Previsoka peta. Pretrd material. Popolnoma novi čevlji, prvič obuti ravno na dan dogodka. Potem pa namesto pogovorov in smeha razmišljaš samo še o tem, kako stojiš, povabilo na ples pa kategorično odpade.

Ampak stvar je zelo preprosta: če niso udobni doma, ne bodo čudežno postali udobni na dogodku. Po vseh teh "lekcijah" imam precej preprost sistem:

Čevlji morajo zdržati večer. Ne samo prvih 30 minut. Morajo delovati, ko stojim, hodim in plešem. Morajo dopolnjevati outfit, ne pa ga narekovati. Predvsem pa se moram v njih počutiti kot jaz.

Zato danes iščem drugače. Ne več "najlepših čevljev", ampak tiste, ki imajo smisel. Takšne, ki jih obujem brez razmišljanja, ampak z veseljem in zavedanjem, da lahko nanje pozabim, ker so kos vsemu.

Outfit ideje, ki dejansko delujejo Mama maturanta Dolga, lahkotna obleka ali elegantne hlače in bluza.

Čevlji: nižja peta ali elegantni sandali s stabilnejšim podplatom. To je večer, ko si veliko na nogah: najprej čakanje, potem fotografije, potem druženje. Čevlji morajo zdržati cel večer, ne samo protokolarni del. Večer v operi ali koncert Minimalistična obleka ali palazzo hlače in strukturiran zgornji del.

Čevlji: zaprti modeli ali slingback z nižjo peto, lahko z rahlo podaljšano konico. Tu gre za ravnotežje, eleganco brez napora. Čevlji naj dopolnjujejo silhueto, ne tekmujejo z njo. Poletni party Lahkotna obleka, laneni komplet ali krajše hlače in kontrasten top.

Čevlji: sandali, espadrile ali nižja peta, ki jo lahko nosiš tudi na travi ali makadamu. To so večeri, ki se začnejo sproščeno in končajo pozno. Čevlji morajo slediti temu tempu.

Na koncu ne štejejo čevlji, ampak občutek

Ironično, a resnično. Toliko časa porabimo za izbiro, na koncu pa čevljev sploh ne opazimo več. Ker niso oni tisti, ki naredijo večer – so pa razlog, da ga lahko doživiš. Brez bolečine. Brez prilagajanja. Brez tistega tihega štetja minut do trenutka, ko jih sezuješ. Če iščeš ideje ali modele, ki združujejo stil in udobje, se splača pobrskati po Deichmannovi spletni trgovini, kjer lahko najdeš različne možnosti za vsako priložnost.