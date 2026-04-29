Avtorji:
R. K., STA

Sreda,
29. 4. 2026,
6.22

Osveženo pred

16 minut

gospodarstvo interventni zakon za razvoj Slovenije Državni zbor

Sreda, 29. 4. 2026, 6.22

16 minut

Poslanci danes prvič o zakonskem predlogu t. i. tretjega bloka

Ustanovna seja državnega zbora. Državni zbor, parlament. | Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije. | Foto Bojan Puhek

Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije.

DZ bo danes opravil prvo obravnavo predloga interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v t. i. tretjem političnem bloku. Predlagatelji ob podpori gospodarstva poudarjajo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva, na levem političnem polu in v sindikatih pa v njem vidijo lobističen zakon za bogate.

V zakonskem predlogu poslanci strank NSi, SLS in Fokus ter Demokrati in Resnica predlagajo več ukrepov za grozečo energetsko krizo, med njimi so nižji DDV za osnovna živila in del energentov.

Ob tem pa predlog vsebuje tudi rešitve s področij ugodnejše obravnave malega gospodarstva in t. i. normirancev, davkov in socialnih prispevkov, plačevanja prispevka za dolgotrajno oskrbo ter zdravstva in pokojnin.

Ukrepi za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva

Predlagatelji trdijo, da gre za nujne ukrepe za razbremenitev gospodarstva in prebivalstva po štirih letih, v katerih je levosredinska koalicija po njihovih navedbah zgolj povečevala obremenitve in s tem zmanjšala gospodarsko konkurenčnost Slovenije. Pri tem uživajo tudi podporo delodajalskih združenj.

Levi politični pol in sindikati kritični

V strankah, ki so v preteklem mandatu sestavljale vladajočo koalicijo, in v sindikatih medtem večinoma podpirajo le tisti manjši protikrizni del zakonskega predloga, ki je po njihovem prepričanju tudi edini res interventnega značaja. Za pretežni del ostalih predlaganih rešitev pa opozarjajo, da gre za resne sistemske posege, ki so zasnovani lobistično v prid bogatih oz. tistih z najvišjimi dohodki, medtem ko mladi in srednji razred od njih ne bodo imeli koristi.

Izpostavljajo tudi, da bi imel zakon velike negativne javnofinančne učinke. Ocenjujejo jih na okoli milijardo evrov oz. dvakrat toliko kot predlagatelji. Sindikati so tako npr. pozvali k umiku zakonskega predloga.

Janez Janša
Novice To se bo danes dogajalo v DZ
