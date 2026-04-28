Liga NHL, prvi krog končnice, 28. april
Anaheim lahko izloči lanskega finalista, zaključni plošček ima tudi Buffalo
Torek v ligi NHL prinaša tri tekme prvega kroga končnice. Lanski finalist Edmonton mora za podaljšanje sezone doma nujno premagati Anaheim Ducks, v nasprotnem primeru bo zanj konec tekmovalnega obdobja. Tudi hokejisti Buffalo Sabres imajo na palici prvi zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice, saj proti Bostonu vodijo s 3:1 v zmagah. Serija med kluboma Dallas Stars in Minnesota Wild pa je izenačena na 2:2 v zmagah, tako da si bo zmagovalec večernega obračuna priigral zaključni plošček za konferenčni polfinale.
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:2/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /2:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:3/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /2:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /2:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1