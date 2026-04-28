Anaheim lahko izloči lanskega finalista, zaključni plošček ima tudi Buffalo

Torek v ligi NHL prinaša tri tekme prvega kroga končnice. Lanski finalist Edmonton mora za podaljšanje sezone doma nujno premagati Anaheim Ducks, v nasprotnem primeru bo zanj konec tekmovalnega obdobja. Tudi hokejisti Buffalo Sabres imajo na palici prvi zaključni plošček za napredovanje v drugi krog končnice, saj proti Bostonu vodijo s 3:1 v zmagah. Serija med kluboma Dallas Stars in Minnesota Wild pa je izenačena na 2:2 v zmagah, tako da si bo zmagovalec večernega obračuna priigral zaključni plošček za konferenčni polfinale.