Drugi zaključni plošček za Philadelphio

V noči na torek bosta v ligi NHL na sporedu dve tekmi. Drugi zaključni plošček bodo imeli na voljo hokejisti Philadelphie Flyers, ki bodo gostovali pri Pittsburgh Penguins proti katerim vodijo s 3:1 v zmagah. Na delu bodo tudi hokejisti Utah Mammoth in Vegas Golden Knights, ki jih čaka četrta tekma v seriji, z 2:1 vodi Utah.