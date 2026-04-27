Ponedeljek, 27. 4. 2026, 19.34
5 ur, 6 minut
Liga NHL, prvi krog končnice, 27. april
Drugi zaključni plošček za Philadelphio
V noči na torek bosta v ligi NHL na sporedu dve tekmi. Drugi zaključni plošček bodo imeli na voljo hokejisti Philadelphie Flyers, ki bodo gostovali pri Pittsburgh Penguins proti katerim vodijo s 3:1 v zmagah. Na delu bodo tudi hokejisti Utah Mammoth in Vegas Golden Knights, ki jih čaka četrta tekma v seriji, z 2:1 vodi Utah.
Liga NHL, končnica, 27. april
Pari prvega kroga končnice
Zahod:
Colorado Avalanche (1) – Los Angeles Kings (8) /4:0/
Dallas Stars (2) – Minnesota Wild (3) /2:2/
Vegas Golden Knights (4) – Utah Mammoth (6) /1:2/
Edmonton Oilers (5) – Anaheim Ducks (7) /1:2/
Vzhod:
Carolina Hurricanes (1) – Ottawa Senators (6) /4:0/
Pittsburgh Penguins (7) – Philadelphia Flyers (8) /1:3/
Buffalo Sabres (2) – Boston Bruins (5) /3:1/
Tampa Bay Lightning (3) – Montreal Canadiens (4) /1:2/
/ / – izid v zmagah, igrajo na štiri po sistemu 2–2–1–1–1