Slovenski hokejski as Anže Kopitar je s soigralci Los Angeles Kingsov po treh porazih proti Colorado Avalanchu v prvem krogu končnice v nezavidljivem položaju. Nov poraz ne bi pomenil zgolj konca sezone kalifornijske ekipe, pač pa tudi konec bogate kariere kapetana Kraljev Kopitarja, ki priznava, da se čustveno verjetno nikoli ne bi mogel pripraviti na dejstvo, da je to lahko njegova zadnja tekma.

Četrta tekma konferenčnega četrtfinala med najboljšo ekipo rednega dela sezone, Colorado Avalanche, in Los Angeles Kings ima za ekipi popolnoma različna pomena. Nova zmaga ekipe iz Denverja, ki vodi s 3:0 v zmagah, pomeni napredovanje v drugi krog končnice, poraz Colorada pa selitev serije nazaj na njegov teren, kar še zdaleč ne bi bilo usodno za zmagovalce letošnjega predsedniškega pokala.

Veliko večji pa je pomen za kalifornijsko zasedbo, ki ji kot kapetan že desetletje poveljuje Anže Kopitar. Ta je tako velik, da bi poraz pomenil ne le konec sezone za Kralje, pač pa tudi konec 20-letne NHL kariere za 38-letnega Slovenca. Kopitar je jeseni napovedal, da bo to njegova zadnja sezona v bogati NHL karieri, a čeprav je to jasno že mesece, se je težko mentalno pripraviti, da je po naslednji tekmi lahko vsega konec.

"Upam, da to ne bo (moja zadnja tekma, op. a.). Si sploh lahko čustveno pripravljen na to? Verjetno ne. Bomo videli," je po sobotnem treningu za ameriške medije Kopitar priznal, da mu ni lahko in da bo storil vse, da bi preložil upokojitev.

Še ena zmaga Colorada v seriji bi pomenila napredovanje ekipe iz Denverja v drugi krog končnice in konec sezone Kraljev ter kariere Kopitarja.

"Nimamo česa izgubiti"

Kralji so bili pred več kot desetletjem že v podobnem položaju, ko so leta 2014 z 0:3 v zmagah v prvem krogu končnice zaostajali proti San Jose Sharks, nato pa priredili preobrat, nanizali štiri zmage, napredovali v drugi krog, nato pa šli vse do konca in osvojili drugi Stanleyjev pokal v zgodovini franšize. To je bil tudi drugi za Kopitarja.

Časi so bili takrat drugačni, mnogi ponavljajo, da je bila ekipa bolj šampionska. A dokler obstaja vsaj nekaj upanja, da podaljšajo sezono, se ga bodo oklepali.

"Trenutno nimamo česa izgubiti. Osredotočamo se samo na dan naslednje tekme. Želimo si dobrega začetka, da nato gradimo na njem in gremo naprej. Ni potrebe, da razmišljamo, kaj bo čez štiri ali pet dni. Gre za to, da ostanemo v trenutku, da damo na naslednji tekmi vse od sebe, se resnično potrudimo in vidimo, kam nas bo to popeljalo," je za uradno stran lige še dejal Kopitar, sicer rekorder po številu tekem in točk v dresu Kraljev, ki jim je bil zvest vseh 20 sezon.

Potrebna bo večja učinkovitost

Kalifornijci so se dobro upirali favoriziranemu Coloradu, a bili manj učinkoviti od nasprotnika. V Denverju so dvakrat izgubili z 2:1, na drugi tekmi šele v podaljšku, doma pa z 2:4. Dosegli so zgolj štiri gole, tri ob igralcu več. Obeta se prevetritev zadnjih dveh napadov. Kralji so na treh tekmah končnice dosegli štiri gole. Bodo tokrat večkrat našli pot ploščku v gol?

"Doseči kakšnih pet golov bi bilo res lepo. Med zadnjimi tekmami smo imeli obdobja, ki smo jih preživeli v njihovi coni, a treba bo najti načine, kako spraviti ploščke v mrežo in kako zmagati," o tem, da bo treba biti uspešnejši v napadu še razmišlja Kopitar. Ob zadnjem porazu je poskrbel za zanj precej neznačilen prizor, ko je zlomil palico, pozneje pa je pojasnil, da je temu botrovala kombinacija frustracij.

Smith želi zmagati vsako naslednjo tekmo

Glavni trener Kraljev D. J. Smith je v svoji karieri že bil v podobnem položaju, stisnjen ob zid, a se je kot mlajši drugače loteval takšnih tekem. Zdaj je pred tekmo D izpostavil krilatico, da je treba iti v vsako menjavo posebej, vsak dan posebej.

D.J. Smith verjame, da bo današnja tekma Kopitarja najboljša v seriji.

"V mlajših letih bi morda razmišljal: O moj bog, to je lahko zadnja tekma", a zdaj drugače gledam na stvari. Vedno želim, da moja ekipa zmaga naslednjo tekmo, pa naj gre za tekmo rednega dela sezone, pripravljalno tekmo ali pa končnico. Zanima nas le zmaga. Naredili bomo točno to, kar smo počeli zadnjih sedem tednov: pripravili ekipo na tekmo, da bo pripravljena na tekmovanje in na zmago," pred bitko v Crypto.com Areni pravi Smith in dodaja, da bo treba igrati hitreje: "Njihova obramba drsa zelo dobro. Mislim, da bi nam lahko večja hitrost, da bi hitreje prišli do ploščkov, lahko pomagala."

Verjame, da bo to Kopitarjeva najboljša tekma serije

Obračun v mestu angelov se bo začel ob 22.30 po slovenskem času, torej zgodaj popoldne po kalifornijskem.

"Kopijevo vodenje na ledu je izjemno, vem, da bodo fantje pritiskali, da bi Kop lahko še igral. Menim, da bomo videli njegovo najboljšo tekmo serije. Vedno je res dobro odigral popoldanske tekme. Mislim, da boste videli njegovo najboljšo tekmo serije," je ponovil Smith.

Liga NHL, končnica, 26. april