Nič od prestopne bombe v Sarajevu? Slaviša Stojanović bi lahko vodil velikega zvezdnika, a ...

Slovenski nogometni strateg Slaviša Stojanović je v bogati karieri vodil že ogromno svetovno znanih igralcev. Novopečeni trener Željezničarja bi lahko dopolnil prestižno zbirko, saj naj bi se po poročanju številnih medijev iz BiH s sarajevskim velikanom o možnosti vrnitve na Grbavico pogovarjal najbolj priljubljen nogometaš v Bosni in Hercegovini. To je Edin Džeko, 39-letni ''diamant'' in otrok Željezničarja. Vseeno pa so besede njegovega predstavnika za stike z javnostjo hitro ohladile navijače sarajevskega kluba.

Ko je Slaviša Stojanović lani s Koprom gostoval na Grbavici in pokvaril načrte Željezničarju v Evropi, je dvoboj s tribun spremljal tudi Edin Džeko. Takrat je na delu spremljal svoj matični klub, pri katerem je nabiral prve nogometne korake in se nato pri 19 letih odpravil v svet, sprva na Češko. Z zanimanjem je spremljal tudi nastop najbolj znanega nogometaša Kopra, velikana slovenskega nogometa Josipa Iličića, s katerim ga veže veliko prijateljstvo. Bi se lahko nogometna usoda le pol leta pozneje zanimivo poigrala, ter bi Džeko oblekel dres Željezničarja, njegov trener pa bi bil nekdanji slovenski selektor Stojanović?

Pri Fiorentini se ni naigral

Slaviša Stojanović je pozimi sprejel ponudbo Željezničarja. Foto: Aleš Fevžer Eden najboljših nogometašev iz BiH vseh časov, strelski rekorder in kapetan reprezentance, pri 39 letih še vztraja na nogometnih zelenicah in nogometnih čevljev še ne namerava obesiti na klin. V preteklosti je igral in osvajal lovorike v Nemčiji (Wolfsburg), Angliji (Manchester City) in Italiji (Inter), nosil tudi dres Rome in Fenerbahčeja, v jesenskem delu pa pri bledi Fiorentini ni upravičil pričakovanj, tako da je hitro izgubil zaupanje trenerja Paola Vanolija.

Tako bi lahko v kratkem zamenjal okolje, kot ena izmed možnosti pa se ponuja prav Željezničar. Da zgodba ni izmišljena, namiguje poročanje sarajevskega kluba. Željezničar je v sporočilu za javnost namreč zapisal, da je nedavno opravil sestanek s kapetanom reprezentance BiH. Beseda naj bi tekla o prihodnosti kluba, ki ga Džeko nosi globoko v srcu, kot tudi o morebitnem sodelovanju slovitega igralca z Željezničarjem.

Za izkušenega napadalca se sicer zanima tudi francoski prvoligaš Paris, ki je pred kratkim v pokalnem tekmovanju senzacionalno izločil PSG.

Nič od vrnitve Džeka na Grbavico?

Če bi se torej Džeko vrnil v Sarajevo, bi poskrbel za ogromno evforijo med navijači Željezničarja, trener Stojanović pa bi lahko prvič v karieri vodil tudi priljubljenega "diamanta". To bi bila ogromna pridobitev za moštvo, pri katerem nosi kapetanski trak nekdanji nogometaš Radomelj in Hajduka Madžid Šošić, a je takšen scenarij po zadnjih informacijah, ki jih je z javnostjo delil Jasmin Ligata, predstavnik za stike z javnostjo v Džekovem taboru, domala nemogoč.

Edin Džeko bo čez tri mesece z BiH naskakoval nastop na SP 2026. Foto: Guliverimage

Zapisal je namreč, da se Edin Džeko in predsednik upravnega odbora Željezničarja Nijaz Brković nista pogovarjala o prestopu, ki v tem trenutku ne predstavlja realne možnosti, ampak je bilo govora zgolj o viziji vodstva kluba za prihodnost. To sporočilo je pričakovano ugasnilo vročico v Sarajevu. Od zimske prestopne bombe, ki bi še kako odjeknila na tem delu Evrope, tako očitno ne bo nič.